River Plate se mide a Barracas Central por los 16vos de la Copa Argentina 2022. | Fuente: @RiverPlate

River Plate y Barrracas Central se verán las caras por los 16vos de la Copa Argentina 2022. El estadio Único de Villa Mercedes será escenario de este atractivo compromiso, en donde ambos elencos buscarán la clasificación a la siguiente etapa del certamen.

River Plate, que afrontará este encuentro tras caer de local este último fin de semana 2-0 ante Godoy Cruz por la Liga Profesional, buscará reinvidicarse y romper la mala racha de no poder ganar hacer tres partidos.



Para ello, los dirigidos por el estratega Marcelo Gallardo, se presentarán con todo su poderío a este duelo donde intentarán retornar a su mejor versión futbolística, con el objetivo de lograr la victoria y por ende pasar a la próxima fase eliminatoria del concurso.

No obstante, para el cuadro 'Millonario' no será una tarea nada facil, pues en su plantel ya no cuenta con la presencia de sus dos delanteros Julián Álvarez ni Enzo Fernández. Ambos jugadores se marcharon a sus respectivos nuevos equipos. Álvarez fichó por el Manchester City de Inglaterra, mientras que Fernández firmó por el Benfica de Portugal.











River Plate vs Barracas Central: horarios en el mundo

Perú: 7:30 p.m

Colombia: 7:30 p.m



Ecuador: 7:30 p.m



Chile: 8:30 p.m



Bolivia:8:30 p.m

Venezuela: 8:30 p.m



Argentina: 9:30 p.m



Uruguay: 9:30 p.m



Brasil: 9:30 p.m

Además, en el último cotejo que disputó ante Godoy Cruz, sufrió la baja del mediocampista Enzo Pérez, quien sufrió un desgarro. Ante esta situación, Gallardo tratará de armar un once que este a la altura del rival.

Por su parte, Barracas Central, llegará a este partido con buenos números. El cuadro 'Guapo' hace tres partidos que no pierde y además lleva dos victorias consecutivas en la Liga Profesional, siendo su última presentación el triunfo 2-0 ante Talleres de Córdoba.

Ahora, en esta competencia, la escuadra comandada por el técnico Alfredo Berti, desea alargar su invicto por lo que procura dar el gran golpe sobre la mesa en condición de local y así eliminar a uno de los clubes candidados a pugnar por el título de la Copa Argentina.



🔚 Final del partido. River 0 - Godoy Cruz 2.#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/HLrtjvW5tM — River Plate (@RiverPlate) July 11, 2022

¿Cuándo y a qué hora juega River Plate vs. Barracas Central?

River Plate vs. Barracas Central chocarán en duelo vibrante el miércoles 13 de julio. La contienda entre ambas escuadradas está pactada para la 7:30 p.m. (hora peruana) y tendrá lugar en el estadio Único de Villa Mercedes.



¿Dónde y cómo ver EN VIVO el River Plate vs. Barracas Central?

El partido EN DIRECTO será transmitido por TyC Sports en Sudamérica. No te pierdas ningún detalle del encuentro en la web de RPP.pe. .





