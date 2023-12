Partidos de hoy, jueves 14 de diciembre: horarios y canales TV para ver EN VIVO Europa League y Conference League

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Saint Gilloise vs. Liverpool por la Europa League. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación de los partidos de hoy, jueves 14 de diciembre del 2023: horario y guía de canales

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Partidos de hoy, Europa League - UEFA

12:45 p.m. | Bayer Leverkusen vs. Molde - STAR+, ESPN 3

12:45 p.m. | AS Roma vs. FC Sheriff - ESPN Extra, STAR+

12:45 p.m. | Rennes vs. Villarreal – ESPN 2, STAR+

12:45 p.m. | Qarabag FK vs. BK Häcken - STAR+

12:45 p.m. | Panathinaikos vs. Maccabi Haifa - STAR+

12:45 p.m. | Slavia Praha vs. Servette - STAR+

12:45 p.m. | LASK Linz vs. Toulouse - STAR+

12:45 p.m. | Saint-Gilloise vs. Liverpool - ESPN, STAR+

3:00 p.m. | Real Betis vs. Rangers FC - ESPN, STAR+

3:00 p.m. | West Ham vs. Friburgo - STAR+, ESPN 3

3:00 p.m. | Ajax vs. AEK FC - STAR+

3:00 p.m. | Sporting CP vs. Sturm Graz - STAR+

3:00 p.m. | Olympiacos vs. TSC Backa Topola - STAR+

3:00 p.m. | Brighton vs. O. Marsella - STAR+, ESPN 2

3:00 p.m. | Raków vs. Czestochowa vs. Atalanta - STAR+, ESPN Extra

Partidos de hoy, Conference League - UEFA

12:45 p.m. | Genk vs. FK Cukaricki - STAR+

12:45 p.m. | Fenerbahce vs. Partak Trnava - STAR+

12:45 p.m. | PFC Ludogorets vs. Nordsjaelland - STAR+

12:45 p.m. | Legia Warszawa vs. AZ Alkmaar - STAR+

12:45 p.m. | PAOK FC vs. HJK Helsinki - STAR+

12:45 p.m. | Ferencvaros vs. Fiorentina - STAR+

12:45 p.m. | Aberdeen vs. Eintracht Frankfurt - STAR+

12:45 p.m. | Zrinjski Mostar vs. Aston Villa - STAR+

3:00 p.m. | Viktoria Plzen vs. Astana - STAR+

3:00 p.m. | Club Brugger vs. Bodo/Glimt - STAR+

3:00 p.m. | Lille vs. KI Klaksvík - STAR+

3:00 p.m. | GNK Dinamo Zagreb vs. KF Ballkani - STAR+

3:00 p.m. | Maccabi Tel Aviv vs. Gent - STAR+

3:00 p.m. | Zorya vs. Breidablik UBK - STAR+

3:00 p.m. | Slovan Bratislava vs. NK Olimpija - STAR+

3:00 p.m. | Lugano vs. Besiktas – STAR+





Partidos de hoy, AFC CUP - Asia

3:00 a.m. | Taichung Futuro FC vs. FC Ulaanbaatar - STAR+

7:00 a.m. | Hai Phong vs. Hougang United - STAR+

7:00 a.m. | Sabah FC vs. PSM Makassar - STAR+

7:00 a.m. | Shan United FC vs. Phnom Penh - STAR+

7:00 a.m. | Chao Pak Kei vs. Tainan City - STAR+

7:00 a.m. | Cebu FC vs. Macarthur FC - STAR+

9:00 a.m. | Ravhan vs. Altyn Asyr FK - STAR+

9:00 a.m. | FC Abdish Atakan vs. FC Merw Mary - STAR+





Partidos de hoy, Amistosos Sub 23

6:05 p.m. Argentina vs. Ecuador – D Sports, DGO





Partidos de hoy, Champions League Femenina – UEFA

12:45 p.m. Bayern Munich vs. Ajax – DAZN Women’s Football YouTube, DAZN UEFA, Champions League YouTube

12:45 p.m. Paris FC vs. Real Madrid – DAZN Women’s Football YouTube

3:00 p.m. Chelsea vs. BK Häcken – DAZN Women’s Football YouTube

3:00 p.m. PSG vs. AS Roma – DAZN Women’s Football YouTube





NUESTROS PODCASTS

2023: RPP cumplió 60 años siendo la voz del Perú

En 2023 RPP cumplió 60 años siendo la voz de todos los peruanos. A las actividades conmemorativas por estas seis décadas se sumó la renovación del compromiso de seguir impulsando el progreso de todos los peruanos a través de información plural, útil y objetiva.