Partidos de hoy, domingo 14 de mayo: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga 1, LaLiga y Premier League

Programación de los partidos de hoy, domingo 14 de mayo del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Liga 1 Betsson - Perú

1:00 p.m. Alianza Atlético vs. Universitario - Liga 1 MAX, Liga 1 Play

3:30 p.m. Cienciano vs. César Vallejo – Liga 1 MAX, Liga 1 Play

Partidos de hoy, LaLiga Santander - España

07:00 a.m. Celta de Vigo vs. Valencia – D Sports, DGO

09:15 a.m. Elche vs. Atlétio de Madrid – DGO, D Sports

11:30 a.m. Real Valladolid vs. Sevilla – D Sports, DGO

Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra

08:00 a.m. Everton vs. Manchester City – STAR+, ESPN

08:00 a.m. Brentford vs. West Ham – STAR+

10:30 a.m. Arsenal vs. Brighton

Partidos de hoy, Serie A – Italia

05:30 a.m. Hellas Verona vs. Torino– STAR+, ESPN Extra

08:00 a.m. Fiorentina vs. Udinese – STAR+

08:00 a.m. Monza vs. Nápoli – STAR+, ESPN 2

11:00 a.m. Bologna vs. AS Roma – STAR+

1:45 p.m. Juventus vs. Cremonese – STAR+, ESPN 3

Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

08:30 a.m. Stuttgart vs. Bayer Leverkusen – STAR+

10:30 a.m. RB Leipzig vs. Werder Btrmrn – STAR+

Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

06:00 a.m. Clermont vs- O. Lyon – STAR+, ESPN

10:05 a.m. AS Monaco vs. Lille – STAR+, ESPN 2

1:45 p.m. O. Marsella vs. Angers – STAR+

Partidos de hoy, Campeonato Nacional – Uruguay

08:oo a.m. CA Fénix vs. La Luz FC – STAR+

1:00 p.m. Danubio vs. Defemsor Sporting – STAR+

4:00 p.m. Montevideo City vs. Nacional – STAR+

Partidos de hoy, Liga BetPlay – Colombia

2:00 p.m. DIM Medellín vs. Deportivo Pasto – Fanatiz, RCN

4:10 p.m. América de Cali vs. Once Caldas – Fanatiz, RCN





Partidos de hoy, Liga Expansión MX – México

6:00 p.m. Celaya vs. Atlético Morelia – Marca Claro, STAR+, Claro Sports





Partidos de hoy, Liga Futve – Venezuela

10:30 a.m. Estudiantes Mérida vs. Mineros Guayana – GolTV Play





Partidos de hoy, Liga MX – México

8:05 p.m. Chivas Guadalajara vs. Atlas – Marca Claro, Claro Sports

Partidos de hoy, Primeira Liga – Portugal

12:00 p.m. SC Braga vs. Santa Clara – GolTV Play, GolTV

2:30 p.m. Porto vs. Casa Pia AC – GolTV Play, GolTV

Partidos de hoy, Liga Pro – Ecuador

1:00 p.m. Delfín SC vs. Universidad Católica – STAR+

3:30 p.m. Independiente del Valle vs. Guayaquil City – STAR+

6:00 p.m. Emelec vs- LDU Quito – STAR, GolTV

Partidos de hoy, MLS – Estados Unidos

8:30 p.m. LA Galaxy vs. San Jose Earthquakes – MLS Season Pass (Apple TV)

Partidos de hoy, Liga Profesional de Fútbol – Argentina

12:00 p.m. Defensa y Justicia vs. Estudiantes LP – Fanatiz, TyC Sports

2:30 p.m. Platense vs. Racing – STAR+, Fanatiz

5:00 p.m. Boca Juniors vs. Belgrano – STAR+, ESPN, Fanatiz

7:30 p.m. Talleres vs. River Plate – STAR+, ESPN, Fanatiz

Partidos de hoy, Serie A – Brasil

2:00 p.m. Corinthians vs. Sao Paulo - STAR+, Fanatiz, Brasileirao Play

4:30 p.m. Goiás vs. Botafogo – STAR+, Fanatiz, Brasileirao Play

4:30 p.m. Ath. Paranaense vs. Coritiba – STAR+, Fanatiz, Brasileirao Play





