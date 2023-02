Partidos de hoy, Perú, 17 de febrero: resultados y canales de TV | Fuente: Sporting Cristal

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Sporting Cristal vs. FBC Melgar por la Liga 1 Betsson. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación de los partidos de hoy, viernes 17 de febrero del 2023: horario y guía de canales





Partidos de hoy, Liga 1 Betsson – Perú

4:00 p.m. Sporting Cristal vs. FBC Melgar – Liga 1 MAX, Liga 1 Play

7:00 p.m. César Vallejo vs. Unión Comercio – Liga 1 MAX, Liga 1 Play

Partidos de hoy, LaLiga – España

3:00 p.m. Girona vs. UD Almería – STAR+, ESPN 2

Partidos de hoy, Serie A – Italia

2:45 p.m. Sassuolo vs. Nápoli – STAR+, ESPN

Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

2:30 p.m. Augsburgo vs. Hoffenheim – STAR+

Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

3:00 p.m. Auxerre vs. O. Lyon – STAR+, ESPN 3

Partidos de hoy, Campeonato Uruguayo

7:00 p.m. Cerro Largo vs. Danubio – STAR+

Partidos de hoy, Liga Futve – Venezuela

6:30 p.m. Puerto Cabello vs. UCV – GolTV Play

Partidos de hoy, Liga MX Clausura 2023 – México

10:05 p.m. Puebla vs. Cruz Azul – STAR+

Partidos de hoy, Liga Profesional de Fútbol – Argentina

4:00 p.m. Gimnasia LP vs. Instituto – AFA Play, Fanatiz, TyC Sports

7:30 p.m. Arsenal Sarandí vs. Racing Club – STAR+, AFA Play, Fanatiz

7:30 p.m. CA Huracán vs. Barracas Central – AFA Play, Fanatiz, TyC Sports

Partidos de hoy, Saudi Pro League – Arabia Saudita

10:00 a.m. Al Nassr vs. Al Taawoun FC – D Sports, D GO





