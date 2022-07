Partidos de hoy, Perú, domingo 17 de julio: horarios y resultados. | Fuente: @Alianza Lima

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Alianza Lima vs. Sport Boys por Liga 1 Betsson. Entérate aquí de toda la información de la Liga Profesional,Liga MX y otras competiciones a nivel internacional.

Programación de los partidos de hoy, domingo 17 de julio 2022: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Liga 1 Betsson -Perú



11:00 a.m. Cantolao vs. Binacional -GOLPERÚ



1:15 p.m. Alianza Lima vs. Sport Boys -GOLPERÚ

3:30 p.m. Melgar vs. Sporting Cristal -GOPERÚ

Partidos de hoy,Liga Profesional -Argentina



11:00 p.m. Godoy Cruz vs. Lanús -TyC Sports y AFA Play

11:00 p.m. Unión Santa Fe vs. Huracán -AFA Play

1:30 p.m. Banfield vs. San Lorenzo -TyC Sports

4:00 p.m. Tigre vs. Estudiates -TyC Sports y AFA Play

6:30 p.m. Vélez vs. River Plate -ESPN, Star+ y AFA Play













Partidos de hoy, Amistoso



10:00 a.m. Bayer Leverkusen vs. Panathinaikos -Star+

11:35 p.m. Aston Villa vs. Leeds Utd

2:15 p.m. Benfica vs. Fulham -Star+ y ESPN

Partidos de hoy,Campeonato Uruguayo



2:00 p.m. Cerro Largo vs. Nacional -Star+

4:30 p.m. Defensor Sporting vs. Danubio -Star+

Partidos de hoy,Liga BetPlay -Colombia



4:05 p.m. Santa Fe vs. Cortuluá -RCN Nuestra Tele

Partidos de hoy,MLS -Estados Unidos



2:00 p.m. Atlanta United vs. Orlando City -Star+

4:00 p.m. New York RB vs. New York City -Star+

6:30 p.m. Columbus Crew vs. FC Cincinnati -Star+

7:30 p.m. Nashville vs. Los Angeles FC -Star+

8:30 p.m. San Jose vs. Houston Dynamo -Star+

8:30 p.m. Real Salt vs. Sporting KC -Star+

9:30 p.m. Portland Timbers vs. Vancouver Whitecaps -Star+

Partidos de hoy, LigaFutVe -Venezuela



6:30 p.m. Portuguesa FC vs. Zamora FC -GolTV Play

Partidos de hoy,Copa América Femenina



4:00 p.m. Chile vs. Bolivia -DirecTV Sports

7:00 p.m. Ecuador vs. Colombia -DirecTV Sports

Partidos de hoy, Liga MX -México



12:00 p.m. Pumas vs. Necaxa











