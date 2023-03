Partidos de hoy, Perú, 18 de marzo: resultados y canales de TV | Fuente: Universitario

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Universitario vs. ADT por Liga 1. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación de los partidos de hoy, sábado 18 de marzo del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Liga 1 Betsson - Perú

1:00 p.m. Alianza Atlético vs. Cantolao – Liga 1 MAX, Liga 1 Play

3:30 p.m. UTC vs. Melgar – Liga 1 MAX, Liga 1 Play

6:00 p.m. Cienciano vs. Unión Comercio – Liga 1 MAX, Liga 1 Play

8:00 p.m. Universitario vs. ADT – GOLPERÚ, Movistar Play

Partidos de hoy, LaLiga Santander – España

08:00 a.m. Almería vs. Cádiz CF – STAR+, ESPN

10:15 a.m. Rayo Vallecano vs. Girona – STAR+, ESPN Extra

12:30 p.m. Espanyol vs. Celta de Vigo – D Sports, D GO

3:00 p.m. Atlético de Madrid vs. Valencia - D Sports, D GO

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

10:00 a.m. Southampton vs. Tottenham – STAR+

10:00 a.m. Aston Villa vs. Bournemouth – STAR+, ESPN

10:00 a.m. Brentford vs. Leicester City – STAR+

10:00 a.m. Wolverhampton vs. Leeds United – STAR+

12:30 p.m. Chelsea vs. Everton – STAR+

Partidos de hoy, Serie A - Italia

09:00 a.m. Monza vs. US Cremonese – STAR+

12:00 p.m. Salernitana vs. Bologna – STAR+

2:45 p.m. Udinese vs. AC Milan – STAR+

Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

09:30 a.m. Augsburgo vs. Schalke 04 – STAR+

09:30 a.m. Hoffenheim vs. Hertha Berlín – STAR+

09:30 a.m. Stuttgart vs. Wolfsburgo – STAR+, ESPN 4

09:30 a.m. Bochum vs. RB Leipzig – STAR+

12:30 p.m. Borussia Dortmund vs. Colonia – STAR+

Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

11:00 a.m. Toulouse vs. Lille – STAR+

3:00 p.m. Lens vs. Angers – STAR+

Partidos de hoy, Campeonato Nacional – Uruguay

07:45 p.m. Liverpool FC vs. Montevideo City – STAR+

3:00 p.m. Deportivo Maldonado vs. Nacional – STAR+

5:30 p.m. Peñarol vs. River Plate M. – STAR+

Partidos de hoy, FA Cup – Inglaterra

12:45 p.m. Manchester City vs. Burnley – STAR+, ESPN

Partidos de hoy, Liga BetPlay – Colombia

8:30 p.m. Junior vs. Santa Fe – Fanatiz, RCN

Partidos de hoy, Liga Futve – Venezuela

4:00 p.m. La Guaira vs. Zamora FC – GolTV Play

6:30 p.m. Monagas SC vs. Estudiantes Mérida – GolTV Play

Partidos de hoy, Liga de Portugal

1:00 p.m. Benfica vs. Vitória – GolTV Play

Partidos de hoy, Liga PRO – Ecuador

2:00 p.m. Delfín SC vs. Libertad FC – STAR+

4:30 p.m. Guayaquil City vs. Mushuc Runa – STAR+

7:00 p.m. Independiente del Valle vs. Barcelona SC – STAR+, GolTV

Partidos de hoy, MLS – Estados Unidos

3:00 p.m. Seattle Sounders vs. Los Angeles FC – Apple TV, MLS Season Pass

6:30 p.m. Orlando City vs. Charlotte FC – MLS Season Pass

6:30 p.m. Atlanta United vs. Portland Timberts – MLS Season Pass

7:30 p.m. Houston Dynamo vs. Austin FC - Apple TV, MLS Season Pass

7:30 p.m. St. Louis City vs. San Jose Earthquakes - MLS Season Pass





Partidos de hoy, Liga Profesional de Fútbol – Argentina

2:30 p.m. Arsenal Sarandí vs. Tigre - Fanatiz, TyC Sports, AFA Play

5:00 p.m. Independiente vs. Colón – Fanatiz, TyC Sports, AFA Play

5:00 p.m. Platense vs. Defensa y Justicia - Fanatiz, AFA Play

7:30 p.m. Godoy Cruz vs. Belgrano - Fanatiz, TyC Sports, AFA Play

7:30 p.m. Atlético Tucumán vs. Barracas Central – Fanatiz, STAR+, AFA Play

Partidos de hoy, Saudi Pro League – Arabia Saudita

08:00 a.m. Al Fateh vs. Al Ittihad – D GO, D Sports

12:30 p.m. Al Nassr vs. Abha – D GO, D Sports





