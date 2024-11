Partidos de hoy, lunes 18 de noviembre del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO Nations League

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Portugal vs Croacia por la UEFA Nations League. Conoce aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.





Programación de los partidos de hoy, lunes 18 de noviembre del 2024: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Nations League - UEFA

2:45 p.m. | España vs Suiza - Disney+ Premium

2:45 p.m. | Rumanía vs Chipre - Disney+ Premium

2:45 p.m. | Croacia vs Portugal - ESPN, Disney+ Premium, Disney+ Estándar

2:45 p.m. | Serbia vs Dinamarca - ESPN 2, Disney+ Premium

2:45 p.m. | Bulgaria vs Bielorrusia - Disney+ Premium

2:45 p.m. | Polonia vs Escocia - Disney+ Premium

2:45 p.m. | Liechtenstein vs San Marino - Disney+ Premium

2:45 p.m. | Luxemburgo vs Irlanda del Norte - Disney+ Premium

2:45 p.m. | Kosovo vs Lituania - Disney+ Premium

Partidos de hoy, Nations League - Concacaf

3:00 p.m. | Cuba vs San Cristóbal y Nieves - Concacaf GO, Concacaf YouTube

3:00 p.m. | Granada vs Saint Martin - Concacaf GO, Concacaf YouTube

4:00 p.m. | Aruba vs Sint Maarten - Concacaf GO, Concacaf YouTube

7:00 p.m. | Haití vs Puerto Rico - Concacaf GO, Concacaf YouTube

8:00 p.m. | Estados Unidos vs Jamaica - Concacaf GO, Concacaf YouTube

9:00 p.m. | Panamá vs Costa Rica - Concacaf GO, Concacaf YouTube

Partidos de hoy, Eliminatorias - OFC

1.30 a.m. | Samoa vs Nueva Zelanda - FIFA+



Partidos de hoy, Primera División - Argentina

3:00 p.m. | Banfield vs Tigre - TyC Sports, AFA Play

5:15 p.m. | Defensa y Justicia vs Deportivo Riestra - TyC Sports, AFA Play

5:15 p.m. | Platense vs Godoy Cruz - Disney+ Premium, AFA Play

7:30 p.m. | Instituto vs Argentinos Juniors - AFA Play

7:30 p.m. | Atlético Tucumán vs Huracán - TyC Sports, AFA Play

Partidos de hoy, Primera División - Uruguay

2:30 p.m. | Progreso vs Fénix - GolTV, Disney+ Premium

5:00 p.m. | Cerro vs Boston River - GolTV, Disney+ Premium

7:30 p.m. | Cerro Largo vs Montevideo Wanderers - GolTV, Disney+ Premium

