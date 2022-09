Partidos de hoy, Perú, 18 de setiembre: resultados y canales de TV | Fuente: Alianza Lima

Programación de los partidos de hoy, domingo 18 septiembre del 2022: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Liga1 Betsson

11:00 a.m. San Martín vs UTC - Gol Perú

11:00 a.m. Carlos Stein vs Alianza Lima - Willax TV

1:15 p.m. Sport Boys vs Cantolao - Gol Perú

3:30 p.m. Binacional vs Sporting Cristal - Gol Perú

Partidos de hoy, Liga 2

3:00 p.m. Cusco FC vs Alianza Universidad - Movistar Deportes (Canal 11)

Partidos de hoy, LaLiga

7:00 a.m. Osasuna vs Getafe - Star+, ESPN 3

9:15 a.m. Villarreal vs Sevilla FC - DirecTV Go, DirecTV Sports (610-619)

11:30 a.m. Real Betis vs Girona - Star+, ESPN 3

11:30 a.m. Real Sociedad vs Espanyol - DirecTV Go, DirecTV Sports (610-619)

2:00 p.m. Atlético Madrid vs Real Madrid - Star+, ESPN

Partidos de hoy, Premier League

6:00 a.m. Brentford vs Arsenal - Star+

8:15 a.m. Everton vs West Ham - Star+, ESPN 2

Partidos de hoy, Serie A

5:30 a.m. Udinese vs Inter Milan - Star+, ESPN

8:00 a.m. Fiorentina vs Hellas Verona - Star+

8:00 a.m. US Cremonese vs Lazio - Star+

8:00 a.m. Monza vs Juventus - Star+, ESPN

11:00 a.m. AS Roma vs Atalanta - Star+, ESPN 2

1:45 p.m. AC Milan vs Napoli - Star+

Partidos de hoy, Bundesliga

8:30 a.m. Union Berlin vs Wolfsburgo - Star+

10:30 a.m. Bochum vs FC Koln - Star+

12:30 a.m. Hoffengeim vs Freiburg - Star+

Partidos de hoy, Ligue 1

8:00 a.m. Marsella vs Rennes - Star+

10:05 a.m. Nantes vs Lens - Star+

1:45 p.m. Lyons vs PSG - Star+ ESPN 2

Partidos de hoy, Brasileirao

9:00 a.m. Bragantino vs Goias - Star+, Brasileirao Play.

2:00 p.m. Flamengo vs Fluminense - Star+, Globo Internacional, Brasileirao Play

2:00 p.m. Ceará vs Sao Paulo - Star+, Brasileirao Play

4:00 p.m. América MG vs Corinthians - Star+, Brasileirao Play

4:00 p.m. Juventude vs Fortaleza SC - Star+, Brasileirao Play

4:30 p.m. Palmeiras vs Santos - Star+, Brasileirao , ESPN 2

5:00 p.m. Athletic Paranaense vs Cuiabá - Star+, Brasileirao

Partidos de hoy, Liga Profesional

11:00 a.m. Tigre vs Vélez Sarsfield - AFA Play, TyC Sports Internacional

1:30 p.m. San Lorenzo vs River Plate - AFA Play, Star+, ESPN 3

4:00 p.m. Banfield vs Lanús - AFA Play, TyC Sports Internacional

6:30 p.m. Platense vs Racing Avellaneda - AFA Play, Star+

6:30 p.m. Talleres Córdoba vs Colón - AFA Play, TyC Sports Internacional

Partidos de hoy, MLS

12:00 m. Columbus Crew vs Portland Timbers - Star+, ESPN 4

4:00 p.m. DC United vs Inter Miami CF - Star+

9:30 p.m. Los Ángeles FC vs Houston Dynamo - Star+

Partidos de hoy, Liga Pro Ecuador

1:300 p.m. U. Católica vs Orense SC - Star+

3:30 p.m. Aucas vs Técnico Universitario - Star+

6:00 p.m. Emelec vs Barcelona SC - Star+, GolTV

Partidos de hoy, Liga MX

7:05 p.m. Club León vs Querétaro - Marca Claro (YouYube), Claro Sports

9::00 p.m. Atlético San Luis vs Pachuca - Star+

Partidos de hoy, Liga Futve

5:00 p.m. Deportivo Táchira vs Estudiantes Mérida - GolTV Play

5:00 p.m. Carabobo vs UCV - GolTV Play

5:00 p.m. Metropolitanos vs La Guaira - Star+, GolTV Play