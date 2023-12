Partidos de hoy, martes 19 de diciembre: horarios y canales TV para ver EN VIVO Mundial de Clubes y LaLiga

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Manchester City vs. Urawa Reds por el Mundial de Clubes. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.





Programación de los partidos de hoy, martes 19 de diciembre del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Mundial de Clubes - FIFA

1:00 p.m. | Manchester City vs. Urawa - FIFA+

Partidos de hoy, LaLiga EA Sports - España

1:00 p.m. | Rayo Vallecano vs. Valencia - DSports, DGO

3:30 p.m. | Atlético de Madrid vs. Getafe - DSports, DGO

3:30 p.m. | Granada vs. Sevilla - ESPN 2, STAR+

Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania

12:30 p.m. | Werder Bremen vs. RB Leipzig - ESPN 4, STAR+

2:30 pm. | Borussia Dortmund vs. Mainz - ESPN 4, STAR+

2:30 p.m. | Hoffenheim vs. Darmstadt - STAR+

Partidos de hoy, Copa Italia - Italia

3:00 p.m. | Napoli vs. Frosinone - STAR+

Partidos de hoy, Carabao Cup - Inglaterra

2:45 p.m. | Everton vs. Fulham - STAR+

2:45 p.m. | Port Vale vs. Middlesbrough - STAR+

3:00 p.m. | Chelsea vs. Newcastle - ESPN, STAR+

Partidos de hoy, Superliga Turca - Turquía

12:00 p.m. | Istanbulspor vs. Tranbzonspor - STAR+