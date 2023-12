Miguel Layún se retira campeón: ¿cuáles son los planes tiene el ahora exzaguero mexicano tras dejar las canchas?

El ex seleccionado nacional anunció en octubre que este sería su último año jugando al fútbol. Entérate qué planes piensa desarrollar ahora que deja el césped.

En octubre de este año, el defensa mexicano Miguel Layún anunció que se retiraba del fútbol al terminar el Torneo Apertura 2023. En la historia quedará que el ahora ex zaguero colgó los botines saliendo campeón del último torneo tras derrotar por 3 a 0 a Tigres.

Desde el momento que anunció su retiro, Layún tuvo en mente ganar el Apertura 2023, su última competencia disputada, al considerarla como la mejor manera para despedirse del fútbol.

"Era lo que soñaba desde el momento que anuncié mi retiro. No lo quería decir a las cámaras por cábala, pero le dije a mi esposa, quien estaba sorprendida con la noticia, que íbamos a ser campeones y no hay mejor manera de irnos", comentó el ex jugador de la selección mexicana.

¿Qué piensa hacer ahora que estará retirado?

Layún mencionó que lo más pronto a lo que se dedicará será la Kings League Américas, torneo que inicia en enero de 2024 y del que es presidente. Además, señaló que tiene proyectos que quiere continuar y no descarta ser comentarista.

"Viene la Kings League, donde vamos a disfrutar un rato; quiero dedicarme a algunos emprendimientos y por qué no, compartir experiencias como lo hacen ustedes (comentaristas)", señaló Layún.