Partidos de hoy, Perú, 2 de abril: resultados y canales de TV | Fuente: EFE

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre PSG vs, Lyon por Ligue 1. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación de los partidos de hoy, domingo 2 de abril del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Liga 1 Betsson - Perú

1:00 p.m. Unión Comercio vs. Alianza Atlético - Liga 1 MAX, Liga 1 Play

3:30 p.m. Atlético Grau vs. Sport Boys – Liga 1 MAX, Liga 1 Play

6:00 p.m. Binacional vs. UTC – Liga 1 MAX, Liga 1 Play

Partidos de hoy, LaLiga Santander - España

07:00 a.m. Celta de Vigo vs. UD Almería – STAR+, ESPN Extra

09:15 a.m. Real Madrid vs. Real Valladolid – D Sports, D GO

11:30 a.m. Villarreal vs. Real Sociedad – STAR+, ESPN Extra

2:00 p.m. Atlético de Madrid vs. Real Betis – D Sports, D GO

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

08:00 a.m. West Ham vs. Southampton – STAR+, ESPN

10:30 a.m. Newcastle vs. Manchester United – STAR+, ESPN

Partidos de hoy, Serie A - Italia

05:30 a.m. Bologna vs. Udinese – STAR+, ESPN 3

08:00 a.m. Spezia Calcio vs. Salernitana – STAR+

08:00 a.m. Monza vs. Lazio – STAR+, ESPN 3

11:00 a.m. AS Roma vs. Sampdoria – STAR+

1:45 p.m. Nápoli vs. AC Milan – STAR+, ESPN 2

Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

08:30 a.m. Colonia vs. Borussia M’gladbach – STAR+, ESPN 4

10:30 a.m. Werder Bremen vs. Hoffenheim – STAR+

Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

06:00 a.m. Lille vs. Lorient – STAR+

10:05 a.m. AS Mónaco vs. Estrasburgo – STAR+, ESPN 3

Partidos de hoy, Campeonato Paranaense – Brasil

2:00 p.m. Athletico Paranaense vs. FC Cascavel – Fanatiz, Brasileirao Play, OneFootball PPV

Partidos de hoy, Campeonato Nacional – Uruguay

08:00 a.m.CA Cerro vs. La Luz FC – STAR+

2:00 p.m. Boston River vs. Montevideo Wanderers – STAR+

Partido de hoy, Eredivisie – Países Bajos

05:15 a.m. Go Ahead Eagles vs. Ajax – STAR+, ESPN

07:30 a.m. Sparta Rotterdam vs. Feyenoord – STAR+

Partidos de hoy, Liga BetPlay – Colombia

4:00 p.m. América de Cali vs. Jaguares FC – Fanatiz

Partidos de hoy, Liga Futve – Venezuela

4:00 p.m. UCV vs. Angostura FC – GolTV Play

6:30 p.m. Zamora FC vs. Caracas FC - GolTV Play

Partidos de hoy, Liga MX – México

6:00 p.m. Atlético San Luis vs. Mazatlán FC – STAR+

Partidos de hoy, Primeira Liga – Portugal

09:30 a.m. Chaves vs. SC Braga – GolTV Play

12:00 p.m. Río Ave vs. Benfica - GolTV Play, GolTV

2:30 p.m. FC Porto vs. Portimonense - GolTV Play, GolTV

Partidos de hoy, Liga PRO – Ecuador

2:00 p.m. Técnico Universitario vs. Deportivo Cuenca – STAR+

4:30 p.m. Cumbayá FC vs. El Nacional – STAR+

7:00 p.m. Orense SC vs. Guayaquil City – STAR+, GolTV

Partidos de hoy, Liga Profesional de Fútbol – Argentina

2:30 p.m. Instituto vs. Talleres Córdoba – AFA Play, Fanatiz, TyC Sports

5:00 p.m. CA Colón vs. Atlético Tucumán – AFA Play, Fanatiz, TyC Sports

7:30 p.m. Banfield vs. Platense - – AFA Play, Fanatiz, STAR+

Partidos de hoy, Sudamericano Sub 17 – Conmebol

4:30 p.m. Venezuela vs. Paraguay – D Sports

7:00 p.m. Bolivia vs. Argentina – D Sports





