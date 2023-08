Partidos de hoy, miércoles 2 agosto: horarios y canales TV para ver EN VIVO Champions League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Mundial Femenino

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Nacional vs. Boca Juniors por la Copa Libertadores de América. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación de los partidos de hoy, miércoles 2 de agosto del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Champions League - UEFA

9:00 a.m. Astana vs. Dinamo Zagreb - Paramount+

11:00 a.m. Qarabag vs. Rakow - Paramount+

12:00 p.m. Hacken vs. Klakvik - Paramount+

12:00 p.m. Maccabi Haifa vs. Sheriff - Paramount+

12:00 p.m. Molde vs. HJK - Paramount+

1:00 p.m. Copenhague vs. Breidablik - Paramount+

1:00 p.m. Galatasaray vs. Zalgiris - Paramount+





Partidos de hoy, Mundial Femenino – FIFA

2:00 a.m. Argentina vs. Sueccia – D Sports, DGO

2:00 a.m. Sudáfrica vs. Italia – D Sports, DGO

5:00 a.m. Jamaica vs. Brasil – D Sports, DGO

6:00 a.m. Panamá vs. Francia - D Sports, DGO





Partidos de hoy, Copa Libertadores - Conmebol

5:00 p.m. Nacional vs. Boca Juniors - ESPN, Star Plus

7:00 p.m. Pereira vs. Independiente del Valle - ESPN, Star Plus

7:30 p.m. Atlético Mineiro vs. Palmeiras - ESPN, Fox Sports, Star Plus

Partidos de hoy, Copa Sudamericana - Conmebol

5:00 p.m. Botafogo vs. Guaraní - D Sports, DGO

5:00 p.m. Estudiantes vs. Goiás - ESPN

Partidos de hoy, Conference League - UEFA

12:00 p.m. AEK Larnaca vs Zhodino - Paramount+

12:30 p.m. Dudelange vs. Gzira - Paramount+





Partidos de hoy, Amistosos internacionales

5:00 a.m. Liverpool vs. Bayern Munich - Star Plus

6:30 p.m. Juventis vs. Real Madrid - ESPN

7:30 p.m. Borussia vs. Chelsea - ESPN





Partidos de hoy, Leagues Cup

7:00 p.m. Inter Miami vs. Orlando City - Apple TV

8:00 p.m. FC Dallas vs. Mazatlán - Apple TV

8:00 p.m. Houston Dynamo vs. Pachuca - Apple TV

9:30 p.m. LA FC vs. Juárez - Apple TV





