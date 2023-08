Alejandro Mesarina, exmédico de Alianza Lima: el motivo de su renuncia, su relación con José Bellina y más

Audios:

Alejandro Mesarina, quien renunció a la jefatura del Departamento Médico de Alianza Lima, conversó con el programa Fútbol como Cancha y afirmó que se siente frustrado por no haber podido concretar las metas que se propuso cuando asumió el cargo. "Deja una sensación agridulce y triste por no haber concretado las metas que uno se propone, de dejar un Departamento Médico de excelencia y que sea de referencia para otros equipos nacionales e internacionales, esa fue la meta por la cual regrese a Alianza. Lamentablemente no se ha logrado", relató.

En diálogo con RPP Noticias, el médico detalló además que tomó la decisión de renunciar luego de escuchar en conferencia de prensa que el gerente deportivo de Alianza Lima, José Bellina, iba a realizar una evaluación al Departamento Médico del club tras los cuestionamientos por las lesiones de jugadores. "A raíz de que la vi (la conferencia) me motivó a que llame en reiteradas ocasiones a Bellina por teléfono y no respondió, cosa usual últimamente, y eso motivó a que mande por chat mi intención de renunciar", manifestó.

Mesarina aseguró, asimismo, que nunca tuvo un conflicto o una mala relación con José Bellina. Debido a ello, le fastidió mucho la conferencia de prensa que ofreció el dirigente días atrás. "Nunca tuve ninguna mala (relación), eso es lo curioso; o sea, a mí me sorprende, por eso mi fastidio tanto la conferencia, porque yo pensé que había otro tipo de relación con él. Yo nunca tenía mala relación", apuntó.

Indicó, por otra parte, que a 'Chicho' Salas lo conoce desde que era futbolista y hasta ahora sigue manteniendo una buena relación con él. "Mi relación con Chicho era excelente y sigue siendo excelente", resaltó.

Alejandro Mesarina explicó también cuál es el procedimiento que sigue la unidad médica antes de que se contrate a un futbolista en Alianza Lima. "Según el protocolo, primero debe haber una evaluación del médico del club y, de acuerdo a esta evaluación, la gerencia toma la decisión que mejor le convenga. El médico no decide si se contrata o no se contrata (a un jugador), solamente hacemos la evaluación y hacemos el reporte, cosa que en este caso en la mayoría de jugadores no sucedió. En principio, se guardó un hermetismo extraño con las contrataciones que se iban a hacer. La mayoría de las personas las desconocían, entre ellas yo, porque supuestamente no querían que se filtren los nombres", explicó.

El exjefe médico de Alianza Lima aprovechó la entrevista para contar detalles de la lesión del volante colombiano Andrés Andrade, quien será operado en los próximos días del ligamento cruzado anterior y de los meniscos y se perderá lo que resta del Torneo Clausura de la Liga 1.

En otro momento, rechazó las acusaciones en su contra respecto a que no compartía los resultados de los exámenes que se realizaban a los jugadores. "Me parece una estupidez, porque en realidad el único especialista que podía leer los exámenes era yo, no es que tenga ganas de tener más trabajo que los demás, no es así. Tampoco es que yo sea el dueño de las placas porque todas las resonancias que se hacen salen con un usuario y un código y todos los jugadores tienen sus resultados y sus informes, no es un patrimonio que este oculto por mí", mencionó.

Mesarina confesó además que ahora no sabe quién es quién en el club de La Victoria. "Yo no entiendo mucho esa cuestión, veo que hay un grupo de acreedores, hay unos acreedores que tienen más que otros, se han juntado y han hecho un famoso Fondo Blanquiazul. Ahora hay un nuevo administrador, pero no sé a quién reporta el administrador. Arriba hay una confusión que no puedo aclarar. Cuando tú volteas a ver ya no están los que me llamaron".