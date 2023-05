Partidos de hoy, sábado 20 de mayo: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga 1, LaLiga, Premier y Liga MX

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Sporting Cristal vs. Cusco FC por la Liga 1 Betsson. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.





Programación de los partidos de hoy, sábado 20 de mayo del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Liga 1 Betsson - Perú

1:00 p.m. ADT vs. Cantolao - Liga 1 MAX, Liga 1 Play

6:00 p.m. Deportivo Garcilaso vs. Alianza Atlético - Liga 1 MAX, Liga 1 Play

8:30 p.m. Sporting Cristal vs. Cusco FC – Liga 1 MAX, Liga 1 Play

Partidos de hoy, LaLiga Santander – España

07:00 a.m. Girona vs. Villarreal – D Sports, DGO

09:15 a.m. Athletic Club vs. Celta de Vigo – D Sports, DGO

11:30 a.m. Getafe vs. Elche – D Sports, DGO

11:30 a.m. UD Almería vs. Mallorca – STAR+, ESPN 3

2:00 p.m. Barcelona vs. Real Sociedad – D Sports, DGO

Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra

06:30 a.m. Tottenham vs. Brentford – STAR+, ESPN

09:00 a.m. Liverpool vs. Aston Villa – STAR+

09:00 a.m. Fulham vs. Crystal Palace – STAR+

09:00 a.m. Bournemouth vs. Manchester United – STAR+

09:00 a.m. Wolves vs. Everton – STAR+, ESPN

11:30 a.m. Nottingham Forest vs. Arsenal – STAR+, ESPN

Partidos de hoy, Serie A – Italia

08:00 a.m. US Cremonese vs. Bologna – STAR+, ESPN Extra

11:00 a.m. Atalanta vs. Hellas Verona – STAR+

1:45 p.m. AC Milan vs. Sampdoria – STAR+, ESPN

Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

08:30 a.m. Schalke 04 vs. Eintracht Frankfurt – STAR+, ESPN 4

08:30 a.m. Hoffenheim vs. Union Berlin – STAR+

08:30 a.m. Werder Bremen vs. Colonia – STAR+

08:30 a.m. Hertha Berlin vs. Bochum– STAR+

11:30 a.m. Bayern Munich vs. RB Leipzig – STAR+, ESPN 4

Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

10:00 a.m. Nantes vs. Montpellier – STAR+

2:00 p.m. Lille vs. O. Marsella – STAR+, ESPN Extra

Partidos de hoy, FIFA Mundial Sub-20

1:00 p.m. Estados Unidos vs. Ecuador – D Sports, DGO

1:00 p.m. Guatemala vs. Nueva Zelanda – D Sports, DGO

4:00 p.m. Argentina vs. Uzbekistán, D Sports, DGO

4:00 p.m. Fiyi vs. Eslovaquia – D Sports, DGO





Partidos de hoy, Liga BetPlay – Colombia

5:00 p.m. Deportivo Pasto vs. Atlético Nacional – Fanatiz, RCN

8:00 p.m. DIM Medellín vs. Millonarios – Fanatiz, RCN





Partidos de hoy, Liga MX – México

8:06 p.m. Monterrey vs. Tigres – FOX Sports, Fanatiz

Partidos de hoy, Liga Futve – Venezuela

3:00 p.m. La Guaira vs. Deportivo Táchira – GolTV Play, STAR+

5:15 p.m. Monagas SC vs. Caracas FC – GolTV Play

7:30 p.m. Portuguesa FC vs. Metropolitanos – GolTV Play





Partidos de hoy, Primerira Liga – Portugal

09:30 a.m. Arouca vs. Chaves – GolTV Play, GolTV

12:00 p.m. Boavista vs. SC Braga – GolTV Play, GolTV

2:30 p.m. FC Famalicao vs. Porto – GolTV Play, GolTV





Partidos de hoy, Liga Pro – Ecuador

1:00 p.m. Mushuc Runa vs. Aucas – STAR+

3:30 p.m. Deportivo Cuenca vs. Independiente del Valle – STAR+

6:00 p.m. U. Católica vs. Emelec – STAR+, GolTV





Partidos de hoy, MLS – Estados Unidos

6:30 p.m. Inter Miami vs. Orlando City – MLS Season Pass (Apple TV)

7:30 p.m. Chicago Fire vs. Atlanta United - MLS Season Pass (Apple TV)

7:30 p.m. Austin FC vs. Toronto FC - MLS Season Pass (Apple TV)

9:30 p.m. Vancouver Whitecaps vs. Seattle Sounders - MLS Season Pass (Apple TV)

9:30 p.m. Los Angeles FC vs. San Jose Earthquakes - MLS Season Pass (Apple TV)





Partidos de hoy, Liga Profesional de Fútbol – Argentina

12:00 p.m. San Lorenzo vs. Instituto – Fanatiz – STAR+

7:30 p.m. Lanús vs- Newell’s Old Boys – Fanatiz, STAR+

7:30 p.m. Tigre vs. Atlético Tucumán – Fanatiz, TyC Sports

Partidos de hoy, Torneo de Promoción y Reservas – Perú

3:15 p.m. Melgar vs. Alianza Lima – FPF Play, Nativa, Liga 1 TV





Partidos de hoy, Serie A – Brasil

2:00 p.m. Bahía vs. Goiás – STAR+, Fanatiz, Brasileirao Play

4:30 p.m. Botafogo vs. Fluminense vs- STAR+, Fanatiz, Brasileirao Play

4:30 p.m. Coritiba vs. Atlético Mineiro vs- STAR+, Fanatiz, Brasileirao Play

4:30 p.m. RB Bragantino vs. At. Paranaense vs- STAR+, Fanatiz, Brasileirao Play

7:00 p.m. Santos vs. Palmeiras – STAR+, Fanatiz, Brasileirap Play, ESPN 3

NUESTROS PODCASTS

Hospitales colapsados por dengue

Debido al aumento de pacientes con síntomas de dengue, los centros de salud y hospitales han colapsado y no se dan abasto para atender los casos. En el siguiente informe de Henry Urpeque, Gustavo Guarnizo y Edwin Herrera, revisamos la realidad de aquellas regiones donde se presenta la mayoría de contagios y cifras de muertes.