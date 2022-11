PArtidos de hoy, 20 de noviembre: resultados canales de TV | Fuente: AFP | Fotógrafo: PEDRO UGARTE,RODRIGO BUENDIA

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Ecuador vs Qatar por la Copa del Mundo. Entérate aquí de toda la información de Bundesliga, Premier League y otras competiciones a nivel internacional.





Programación de los partidos de hoy, domigno 20 de noviembre del 2022: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Mundial Qatar 2022

11:00 a.m. Qatar vs Ecuador - DSports (610-619), DirecTV Go, DirecTV 4k, Latina

Partidos de hoy, Amistoso internacional

7:30 a.m. Eslovaquia vs Chile - DS (610-619)

2:45 p.m. Australia vs Italia - Rai Italia, DSports (610-619), DirecTV Go

Partidos de hoy, Campeonato Femenino Chile

1:00 p.m. Colo Colo vs U. de Chile - DirecTV Go

Partidos de hoy, FA Women's Super League

8:00 a.m. Chelsea vs Tottenham - Star+

9:00 a.m. Brigton vs Liverpool - The FA Player

9:00 a.m. Aston Villa vs Reading - The FA Player

10:00 a.m. West Ham vs Leicester - The FA Player



Partidos de hoy, LaLiga SmartBank

1:00 a.m. Eibar vs Alavés - Star+

1:00 a.m. Racing Santader vs Burgos CF - Star+

3:00 p.m. Levante vs Las Palmas - Star+