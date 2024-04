Partidos de hoy, domingo 21 de abril del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga 1, LaLiga y Copa de la Liga Argentina

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Sporting Cristal vs. Cusco FC por la Liga 1. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación de los partidos de hoy, domingo 21 de abril del 2024: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Liga 1 Te Apuesto - Perú

11:00 a.m. | Sporting Cristal vs. Cusco FC - Liga 1 Max, Liga 1 Play

2:30 p.m. | Atlético Grau vs. Melgar - Liga 1 Max, Liga 1 Play

Partidos de hoy, LaLiga - España

7:00 a.m. | Getafe vs. Real Sociedad - ESPN 2, STAR+

9:15 a.m. | Almería vs. Villarreal - DSports, DGO

11:30 a.m. | Alavés vs. Atlético de Madrid - ESPN 4, STAR+

2:00 p.m. | Real Madrid vs. Barcelona - DSports, DGO

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

7:30 a.m. | Everton vs. Nottingham Forest - ESPN, STAR+

9:00 a.m. | Aston Villa vs. Bournemouth - ESPN 2, STAR+

9:00 a.m. | Crystal Palace vs. West Ham - STAR+

10:30 a.m. | Fulham vs. Liverpool - STAR+

Partidos de hoy, Serie A - Italia

5:30 a.m. | Sassuolo vs. Lecce - ESPN, STAR+

8:00 a.m. | Torino vs. Frosinone - STAR+

11:00 a.m. | Salernitana vs. Fiorentina - STAR+

1:45 p.m. | Monza vs. Atalanta - STAR+

Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania

8:30 a.m. | Werder Bremen vs. Stuttgart - ESPN 5, STAR+

10:30 a.m. | Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen - STAR+

12:30 p.m. | Friburgo vs. Mainz - STAR+

Partidos de hoy, Ligue 1 - Francia

10:05 a.m. | Stade Brestois - Monaco - STAR+

12:00 p.m. | Toulouse vs. Marsella - STAR+

2:00 p.m. | PSG vs. Lyon - ESPN 4, STAR+

Partidos de hoy, Copa de la Liga - Argentina

1:30 p.m. | River Plate vs. Boca Juniors - ESPN, STAR+, AFA Play

Partidos de hoy, Primera Division - Uruguay

11:00 a.m. | Fénix vs. Montevideo Wanderers - STAR+

1:30 p.m. | River Plate vs. Progreso - STAR+

Partidos de hoy, Jupiler Pro League - Bélgica

6:30 a.m. | Cercle Brugge vs. Antwerp - STAR+

11:30 a.m. | Saint Gilloise vs. Brujas - STAR+

Partidos de hoy, Primera División - Colombia

2:00 p.m. | Santa Fe vs. América de Cali - RCN

6:20 p.m. | Medellín vs. Atlético Nacional - RCN

Partidos de hoy, Liga Futve - Venezuela

4:30 p.m. | UCV vs. Puerto Cabello - GolTV Play

Partidos de hoy, Primeira Liga - Portugal

12:00 p.m. | Casa Pia vs. Porto - GolTV, GolTV Play

2:30 p.m. | Sporting vs. Vitoria - GolTV, GolTV Play

Partidos de hoy, MLS - Estados Unidos

5:00 p.m. | Charlotte vs. Minnesota - MLS Season Pass

7:15 p.m. | LA Galacy vs. San Jose - MLS Season Pass

Partidos de hoy, Serie A - Brasil

2:00 p.m. | Palmeiras vs. Flamengo - STAR+

