Partidos de hoy, Perú, 21 de enero: resultados y canales de TV | Fuente: Selección Peruana

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Perú vs. Colombia por el Sudamericano Sub 20 2023. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.





Programación de los partidos de hoy, sábado 21 de enero del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Sudamericano Sub 20 – Conmebol

4:00 p.m. Paraguay vs. Argentina – D Sports, D GO

6:30 p.m. Perú vs. Colombia – D Sports, D GO, Latina









Partidos de hoy, LaLiga Santander - España

08:00 a.m. Rayo Vallecano vs. Real Sociedad – STAR, ESPN 3

10:15 a.m. Espanyol vs. Real Betis – D Sports, D GO

12:30 p.m. Atlético de Madrid vs. Real Valladolid - D Sports, D GO

3:00 p.m. Sevilla vs. Cádiz CF – STAR+, ESPN 2

Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra

10:00 a.m. West Ham vs. Everton – STAR+

10:00 a.m. Southampton vs. Aston Villa – STAR+, ESPN

10:00 a.m. Leicester City vs. Brighton – STAR+

10:00 a.m. Bournemouth vs. Nottingham Forest – STAR+

12:30 p.m. Crystal Palace vs. Newcastle – STAR+, ESPN

Partidos de hoy, Serie A – Italia

09:00 a.m. Hellas Verona vs. US Lecce – STAR+

12:00 p.m. Salernitana vs. Nápoli – STAR+

2:45 p.m. Fiorentina vs. Torino – STAR+

Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

09:30 a.m. VFL Wolfsburgo vs. Friburgo – STAR+

09:30 a.m. Eintracht Frankfurt vs. Schalke 04 – STAR+, ESPN 2

09:30 a.m. Stuttgart vs. Mainz 05 – STAR+

09:30 a.m. Union Berlin vs. Hoffenheim – STAR+

09:30 a.m. Bochum vs. Hertha Berlín – STAR+

12:30 p.m. Colonia vs. Werder Bremen – STAR+, ESPN 2

Partidos de hoy, Amistoso – Argentina

6:00 p.m. Talleres Córdoba vs. Belgrano – STAR+

Partidos de hoy, Copa de Francia

09:30 a.m. Chambéry SF vs. O. Lyon – D Sports, D GO

12:00 p.m. Toulouse vs. AC Ajaccio – D Sports, D GO

12:00 p.m. Vendée vs. Stade de Reims – D Sports, D GO

2:45 p.m. FCOSK 06 vs. Angers – D Sports, D GO

Partidos de hoy, Eredivisie – Países Bajos

2:00 p.m. PSV Eindhoven vs. Vitesse – STAR+

Partidos de hoy, Liga MX – México

10:10 p.m. Chivas Gudalajara vs. Toluca – Marca Claro (YouTube), Claro Sports

Partidos de hoy, Liga de Portugal

10:30 a.m. Paços Ferreira vs. SC Braga – GolTV Play, GolTV

1:00 p.m. Santa Clara vs. Bengica - GolTV Play, GolTV

3:30 p.m. Vitória SC vs. FC Porto - GolTV Play, GolTV

Partidos de hoy, Serie B – Italia

08:00 a.m. Reggina 1914 vs. Ternana – D Sports, D GO

10:15 a.m. Cittadella vs. Cagliari – D Sports, D GO

Partidos de hoy, Serie Río de La Plata

7:30 p.m. San Lorenzo vs. Danubio – STAR+





NUESTROS PODCASTS

Nueva variante de covid-19: INS detecta presencia de linaje xbb.1.5 en el país

El Instituto Nacional de Salud (INS) informó hoy que, a través de su equipo de Vigilancia Genómica, identificó la presencia de la XBB.1.5 de la variante ómicron del COVID-19, en tres casos residentes en Lima, los cuales se encuentran estables, informó el Ministerio de Salud (Minsa).