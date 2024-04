Partidos de hoy, lunes 22 de abril del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga 1 y Serie A

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Comerciantes Unidos vs. Alianza Atlético por la Liga 1. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación de los partidos de hoy, lunes 22 de abril del 2024: horario y guía de canales

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Partidos de hoy, Liga 1 Te Apuesto - Perú

3:00 p.m. | Comerciantes Unidos vs. Alianza Atlético - Liga 1 Max, Liga 1 Play

Partidos de hoy, LaLiga - España

2:00 p.m. | Sevilla vs. Mallorca - DSport, DGO

Partidos de hoy, Serie A - Italia

11:30 a.m. | Roma vs. Bologna - ESPN 2, STAR+

1:45 p.m. | AC Milan vs. Inter Milan - ESPN, STAR+

Partidos de hoy, Primeira Liga - Portugal

2:15 p.m. | Farense vs. Benfica - GolTV, GolTV Play

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis