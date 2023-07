Partidos de hoy, sábado 22 de julio: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga 1, Leagues Cup y Mundial Femenino

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Alianza Lima vs. Universitario por la Liga 1 Betsson. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.





Programación de los partidos de hoy, sábado 22 de julio del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Liga 1 Betsson – Perú

1:00 p.m. Alianza Atlético vs. Cusco FC – Liga 1 MAX, Liga 1 Play

3:30 p.m. ADT vs. Atlético Grau – Liga 1 MAX, Liga 1 Play

8:30 p.m. Alianza Lima vs. Universitario – Liga 1 MAX, Liga 1 Play

Partidos de hoy, Amistosos internacionales – Clubes

08:00 a.m. Augsburgo vs. PSV Eindhoven – STAR+

08:00 a.m. Hansa Rostock vs. Sevilla FC – STAR+, ESPN

11:45 a.m. Hoffenheim vs. Feyenoord – STAR+

9:30 p.m. FC Barcelona vs. Juventus – STAR+





Partidos de hoy, Campeonato Nacional – Uruguay

10:15 a.m. Racing Club vs. Deportivo Maldonado – STAR+, GolTV

1:00 p.m. Danubio vs. River Plate M. – STAR+, GolTV

5:30 p.m. Nacional vs. Cerro Largo – STAR+, GolTV





Partidos de hoy, Mundial Femenino – FIFA

02:00 a.m. Zambia vs. Japón – D Sports, DGO

04:30 a.m. Inglaterra vs. Haití – D Sports, DGO

07:00 a.m. Dinamarca vs. China – D Sports, DGO





Partidos de hoy, League Cup – Concacaf

6:30 p.m. CF Montreal vs. Pumas UNAM – MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. New York RB vs. New England Revolution – MLS Season Pass (Apple TV)

7:00 p.m. Philadelphia Union vs. Tijuana – MLS Season Pass (Apple TV)

8:30 p.m. Real Salt Lake vs. Seattle Sounders – MLS Season Pass (Apple TV)

9:00 p.m. Portland Timbers vs. San Jose Earthquakes – MLS Season Pass (Apple TV)





Partidos de hoy, Liga Futve – Venezuela

3:00 p.m. Carabobo vs. Mineros Guayana – GolTV Play, GolTV

5:15 p.m. Estudiantes Mérida vs. UCV – GolTV Play, GolTV

7:30 p.m. Puerto Cabello vs. Monagas SC - GolTV Play, STAR+





Partidos de hoy, Liga Profesional de Fútbol - Argentina

1:30 p.m. San Lorenzo vs. Argentinos Juniors – Fanatiz, AFA Play, TyC Sports

4:00 p.m. Estudiantes LP vs. Belgrano – Fanatiz, AFA Play, TyC Sports

6:30 p.m. Platense vs. CA Huracán – Fanatiz, AFA Play, TyC Sports

Partidos de hoy, Serie A – Brasil

2:00 p.m. CR Flamengo vs. América MG – STAR+, Fanatiz, Brasileirao Play

2:00 p.m. Palmeiras vs. Fortaleza SC – STAR+, Fanatiz, Brasileirao Play

4:30 p.m. Bahía vs. Corinthians – STAR+, Fanatiz, Brasileirao Play

4:30 p.m. Cuiabá vs. Sao Paulo – STAR+, Fanatiz, Brasileirao Play

7:00 p.m. Gremio vs. Atlético Mineiro – STAR+, Fanatiz, Brasileirao Play





NUESTROS PODCASTS

Búsqueda y recompensa

La Policía lleva a cabo una intensa búsqueda de cabecillas de organizaciones criminales, traficantes de drogas, sicarios, extorsionadores y otros delincuentes. Gracias a la información proporcionada por los ciudadanos a través del programa de recompensas, se ha logrado capturar a muchos de ellos. Conozca cómo funciona y quienes están en la lista de los más buscados en el siguiente informe