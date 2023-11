Partidos de hoy, miércoles 22 de noviembre: horarios y canales TV para ver EN VIVO Copa Perú y Mundial Sub 17

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Boca vs. Estudiantes de La Plata por la Copa Argentina. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Partidos de hoy, Copa Perú - Perú

11:00 a.m. | ADA Jaén vs. UCV Moquegua - DSports, DGO

3:00 p.m. | San Marcos vs. Juan Pablo - DSports, DGO

Partidos de hoy, Copa Argentina - Argentina

7:10 p.m. | Boca Juniors vs. Estudiantes L.P. - TyC Sports

Partidos de hoy, Serie A - Brasil

5:00 p.m. | Cruzeiro vs. Vasco - STAR+, Brasileirao Play, Fanatiz

7:30 p.m. | Fluminense vs. Sao Paulo - Globo Internacional, STAR+, Brasileirao Play, Fanatiz

Partidos de hoy, Mundial Sub 17 - FIFA

3:30 a.m. | Inglaterra vs. Uzbekistán - DSports, DGO

7:00 a.m. | Francia vs. Senegal - DSports, DGO