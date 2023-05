Partidos de hoy, martes 23 de mayo: horarios y canales TV para ver EN VIVO Copa Libertadores, Sudamericana, Mundial Sub 20

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas los encuentros entre Goiás vs. Universitario de Deportes, por Copa Sudamericana, y Alianza Lima vs. Libertad, por Copa Libertadores. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación de los partidos de hoy, martes 23 de mayo del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Copa Libertadores – Conmebol

05:00 p. m. Atlético Mineiro vs. Athletico Paranaense – Fox Sports 2, Star+

05:00 p. m. Monagas vs. Colo Colo – ESPN 4, Star+

07:00 p. m. Bolívar vs. Barcelona SC – ESPN 2, Star+

07:00 p. m. Medellín vs. Nacional – ESPN, Star+

07:00 p. m. Aucas vs. Racing – Fox Sports 2, Star+

09:00 p. m. Alianza Lima vs. Libertad – ESPN, Star+

Partidos de hoy, Copa Sudamericana – Conmebol

05:00 p. m. Goias vs. Universitario de Deportes – Fox Sports 2, Star+

05:00 p. m. Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Independiente Santa Fe – ESPN 2, Star+

07:00 p. m. América MG vs. Defensa y Justicia – DSports, DGO

07:00 p. m. Magallanes vs. LDU – ESPN 4, Star+

07:30 p. m. Puerto Cabello vs. Sao Paulo – DSports, DGO

09:00 p. m. Millonarios vs. Peñarol – DSports, DGO

Partidos de hoy, LaLiga – España

12:30 p. m. Celta vs. Girona – ESPN 3, Star+

12:30 p. m. Real Sociedad vs. UD Almería – DSports, DGO

3:00 p. m. Real Valladolid vs. FC Barcelona – ESPN, Star+





Partidos de hoy, Copa de la Reina – España

2:00 p. m. Alhama CF vs. Atlético de Madrid – DSports, DGO

Partidos de hoy, Mundial Sub 20

1:00 p. m. Estados Unidos vs. Fiyi – DSports, DGO

1:00 p. m. Uzbekistán vs. Nueva Zelanda – DSports, DGO

4:00 p. m. Argentina vs. Guatemala – DSports, DGO

4:00 p. m. Ecuador vs. Eslovaquia – DSports, DGO

Partidos de hoy, Fortuna Liga - República Checa

12:00 p. m. Viktoria Plzen vs. Bohemians 1905 – OneFootball

12:00 p. m. FC Slovacko vs. Sparta Praha – OneFootball

12:00 p. m. Sigma Olomouc vs. Slavia Praha – OneFootball

Partidos de hoy, Saudi Pro League - Arabia Saudita

1:30 p. m. Al Nassr vs. Al Shabab FC – DSports, DGO

Partidos de hoy, Serie B - Brasil

5:00 p. m. Botafogo vs. Mirassol – Brasileirao Play, Fanatiz

7:30 p. m. Gremio Novorizontino vs. Avaí – Brasileirao Play, Fanatiz

7:30 p. m. ABC FC vs. Tombense – Brasileirao Play, Fanatiz

Partidos de hoy, Superliga - Letonia

10:00 a. m. FK Metta vs. SK Super Nova – Elevensports.com, OneFootball, FIFA+

Partidos de hoy, Promoción y Reservas - Perú

10:30 a. m. Universitario de Deportes vs. César Vallejo – Liga1 TV, FPF Play, Nativa

Partidos de hoy, Liga2 - Perú

1:00 p. m. San Martin vs. Carlos Stein

3:00 p. m. Chankas CYC vs. Deportivo Coopsol

3:30 p. m. Comerciantes Unidos vs. Juan Aurich

