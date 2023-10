Partidos de hoy, lunes 23 de octubre: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1, LaLiga y Premier League

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Cantolao vs. Atlético Grau por la Liga 1 Betsson. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.





Programación de los partidos de hoy, lunes 23 de octubre del 2023: horario y guía de canales

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Partidos de hoy, Liga 1 Betsson - Perú

1:00 p.m. | Cantolao. vs. Atlético Grau - Liga 1 Max, Liga1 Play

Partidos de hoy, LaLiga EA Sports - España

2:00 p.m. | Valencia vs. Cádiz - ESPN, STAR+

Partidos de hoy, Inglaterra - Premier League

2:00 p.m. | Tottenham vs. Fulham - STAR+

Partidos de hoy, Italia - Serie A

11:30 a.m. | Udinese vs. Lecce - STAR+

1:45 p.m. | Fiorentina vs. Empoli - ESPN 3, STAR+

Partidos de hoy, Copa de la Liga - Argentina

5:00 p.m. | Estudiantes vs. Sarmiento - STAR+, ESPN Premium, DirecTV, DGO

7:00 p.m. | Vélez Sarsfield vs. Banfield - STAR+, ESPN Premium, DirecTV, DGO

Partidos de hoy, Ecuador – Liga PRO

7:00 p.m. Universidad Católica vs. Delfin - GolTV, STAR+



Partidos de hoy, Colombia - Primera A

8:00 p.m. América vs. Atlético Huila - RCN, Win Sports

Partidos de hoy, Primera División - Uruguay

3:00 p.m. Montevideo City vs. Liverpool - STAR+

6:15 p.m. Nacional vs. Maldonado STAR+

NUESTROS PODCASTS

Ejecución del presupuesto para enfrentar al Niño no supera el 20%, según reporte de Contraloría

La Contraloría advirtió un lento avance en las obras para mitigar el impacto del Fenómeno El Niño, pero por qué no se está usando el dinero y qué estrategia debería tomar el Gobierno antes de terminar el año, te lo contamos en el siguiente informe.