Partidos de hoy, sábado 24 de febrero del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga 1 y la Copa de la Liga

Programación de los partidos de hoy, sábado 24 de febrero del 2024: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Liga 1 Te Apuesto - Perú

3:00 p.m. | UTC vs. Universitario - Liga 1 MAX, Liga 1 Play

3:00 p.m. | Sport Boys vs. Cusco FC - GOLPERÚ

5:30 p.m. | FBC Melgar vs. Unión Comercio - Liga 1 MAX, Liga 1 Play

6:15 p.m. | Carlos A. Mannucci vs. Sporting Cristal – GOLPERU

Partidos de hoy, LaLiga EA Sports - España

10:15 a.m. | Barcelona vs. Getafe – STAR+, ESPN 2

12.30 p.m. | Alavés vs. Mallorca - DSports, DGO

3:00 p.m. | Almería vs. Atlético de Madrid – ESPN 2, STAR+

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

10:00 a.m. | Manchester United vs. Fulham - STAR+

10:00 a.m. | Aston Villa vs. Nottingham Forest - STAR+, ESPN

10:00 a.m. | Brighton vs. Everton - STAR+

10:00 a.m. | Crystal Palace vs. Burnley - STAR+

12:30 p.m. | Bournemouth vs. Manchester City - STAR+, ESPN

3:00 p.m. | Arsenal vs. Newcastle - STAR+

Partidos de hoy, Serie A - Italia

09:00 a.m. | Sassuolo vs. Empoli - ESPN, STAR+

12:00 p.m. | Salernitana vs. Monza - STAR+

2:45 p.m. | Genoa vs. Udinese - STAR+

Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania

09:30 a.m. | Borussia M’gladbach vs. Bochum - STAR+

09:30 a.m. | Stuttgart vs. Colonia - STAR+, ESPN 5

09:30 a.m. | Werder Bremen vs. Darmstadt 98 - STAR+

09:30 a.m. | Union Berlin vs. Heidenheim - STAR+

12:30 p.m. | Bayern Munich vs. RB Leipzig – STAR+, ESPN 2





Partidos de hoy, Ligue 1 - Francia

11:00 a.m. | Lorient vs. Nantes - STAR+

3:00 p.m. | Strasbourg A. vs. Stade Brestois - STAR+

Partidos de hoy, Campeonato Nacional - Uruguay

3:00 p.m. | Boston River vs. Danubio - STAR+

6:00 p.m. | Peñarol vs. Miramar Misiones - STAR+, GolTV





Partidos de hoy, Copa de la Liga - Argentina

3:00 p.m. | Independiente vs. Racing Club - AFA Play, Fanatiz, ESPN, STAR+

5:30 p.m. | Belgrano vs. Talleres – TyC Sports, AFA Play, Fanatiz

5:30 p.m. | Huracán vs. San Lorenzo – STAR+, AFA Play, Fanatiz

8:00 p.m. | Unión Santa Fe vs. Independiente Rivadavia - AFA Play, Fanatiz, STAR+

8:00 p.m. | Sarmiento vs. Barracas Central – TyC Sports, AFA Play, Fanatiz

Partidos de hoy, Liga Dimayor – Colombia

6:10 p.m. | Alianza Petrolera vs. DIM Medellín – Fanatiz, RCN

8:20 p.m. | Patriotas vs. Millonarios – Fanatiz, RCN





Partidos de hoy, Liga Futve – Venezuela

2:00 p.m. | La Guaira vs. Puerto Cabello – GolTV Play

4:45 p.m. Estudiantes Mérida vs. Caracas FC – GolTV Play

7:30 p.m. Zamora FC vs. Rayo Zuliano – GolTV Play





Partidos de hoy, Liga MX – México

6:00 p.m. Club León vs. Atlético San Luis – Claro Sports, Pluto TV

8:05 p.m. Chivas Guadalajara vs. Pumas UNAM – Claro Sports, Pluto TV

Partidos de hoy, MLS – Estados Unidos

2:00 p.m. Columbus Crew vs. Atlanta United – MLS Season Pass (Apple TV)

4:30 p.m. Los Angeles FC vs. Seattle Sounders – MLS Season Pass (Apple TV)

7:30 p.m. Orlando City vs. CF Montreal – MLS Season Pass (Apple TV)

8:30 p.m. Austin FC vs. Minnesota Utd. – MLS Season Pass (Apple TV)

10:30 p.m. Portland Timbers vs. Colorado Rapids – MLS Season Pass (Apple TV)





