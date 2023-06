Partidos de hoy, sábado 24 de junio: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga 1, Amistosos y Copa Oro

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Newell's Old Boys vs. Argentina en cotejo amistoso internacional en la despedida de Maxi Rodríguez. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.





Programación de los partidos de hoy, sábado 24 de junio del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Liga 1 Betsson – Perú

3:30 p.m. Sport Huancayo vs. César Vallejo – Liga 1 Play, Liga 1 MAX

8:00 p.m. Carlos A. Mannucci vs. Deportivo Garcilaso – GOLPERÚ, Movistar Play

Partidos de hoy, Amistosos internacionales

4:00 p.m. Newell’s Old Boys vs. Argentina (Despedida Maxi Rodríguez) – STAR+





Partidos de hoy, Amistosos Femeninos

11:15 a.m. Alemania vs. Viernam – STAR+, ESPN 3





Partidos de hoy, Campeonato Nacional – Uruguay

10:30 a.m. River Plate M. vs. Defensor Sporting – STAR+, GolTV

1:00 p.m. Plaza Colonia vs. CA Fénix – STAR+, GolTV

4:00 p.m. Montevideo Wanderers vs. Peñarol – STAR+, GolTV





Partidos de hoy, Copa Oro – Concacaf

8:30 p.m. Estados Unidos vs. Jamaica – STAR+, ESPN 3





Partidos de hoy, Europeo Sub 21 – UEFA

11:00 a.m. Portugal vs. Países Bajos – UEFA TV

11:00 a.m. Rumanía vs. Ucrania – UEFA TV

11:00 a.m. Georgia vs. Bélgica – UEFA TV

1:45 p.m. España vs. Croacia – UEFA TV





Partidos de hoy, Liga Futve – Venezuela

3:00 p.m. Rayo Zuliano vs. UCV – GolTV Play

5:15 p.m. Caracas FC vs. Monagas SC – GolTV Play

7:30 p.m. Zamora FC vs. Angostura FC – GolTV Play





Partidos de hoy, MLS – Estados Unidos

6:30 p.m. New York RB vs. Atlanta United – MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. DC United vs. FC Cincinnati – MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. Philadelphia vs. Inter Miami CF – MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. New England Revolution vs. Toronto FC – MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. Columbus Crew vs. Nashville SC – MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. Charlotte FC vs. CF Montréal – MLS Season Pass (Apple TV)

7:30 p.m. Sporting KC vs. Chicago Fire – MLS Season Pass (Apple TV)

7:30 p.m. Austin FC vs. Houston Dynamo – MLS Season Pass (Apple TV)

8:30 p.m. Colorado Rapids vs. LA Galaxy – MLS Season Pass (Apple TV)

8:30 p.m. Real Salt Lake vs. Minnesota United – MLS Season Pass (Apple TV)

9:30 p.m. Seattle Sounders vs. Orlando City – MLS Season Pass (Apple TV)

9:30 p.m. Portland Timbers vs. New York City – MLS Season Pass (Apple TV)

9:30 p.m. San Jose Earthquakes vs. Sr. Louis City SC – MLS Season Pass (Apple TV)

9:30 p.m. Los Angeles FC vs. Vancouver Whitecaps – MLS Season Pass (Apple TV)





Partidos de hoy, Liga Profesional de Fútbol – Argentina

3:00 p.m. Unión Santa Fe vs. Independiente – Fanatiz, AFA Play, TyC Sports

6:00 p.m. Lanús vs. Talleres - STAR+

Partidos de hoy, Serie A – Brasil

2:00 p.m. Athletico Paranaense vs. Corinthians – STAR+, Fanatiz, Brasileirao Play

4:30 p.m. Fluminense vs. Bahía – STAR+, Fanatiz, Brasileirao Play

4:30 p.m. Fortaleza SC vs. Atlético Mineiro – STAR+, Fanatiz, Brasileirao Play

7:00 p.m. Cruzeiro vs. Sao Paulo – STAR+, Fanatiz, Brasileirao Play, ESPN 3





