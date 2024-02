Partidos de hoy, domingo 25 de febrero del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga 1 y Copa de la Liga

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre River Plate vs. Boca Juniors por la Copa de la Liga Profesional. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.





Programación de los partidos de hoy, domingo 25 de febrero del 2024: horario y guía de canales

RPP Deportes en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis!

Partidos de hoy, Liga 1 Te Apuesto - Perú

1:45 p.m. | Atlético Grau vs. ADT - Liga 1 MAX, Liga 1 Play

4:00 p.m. | Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos - Liga 1 MAX, Liga 1 Play

7:00 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. U. César Vallejo - Liga 1 MAX, Liga 1 Play

Partidos de hoy, LaLiga EA Sports - España

08:00 a.m. Cádiz CF vs. Celta de Vigo – STAR+, ESPN 4

10:15 a.m. | Real Betis vs. Athletic Club – D Sports, DGO

12.30 p.m. | Las Palmas vs. Osasuna – D Sports, DGO

3:00 p.m. | Real Madrid vs. Sevilla FC – D Sports, DGO

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

08:30 a.m. | Wolverhampton vs. Sheffield United - STAR+, ESPN 2

Partidos de hoy, Serie A - Italia

06:30 a.m. | Juventus vs. Frosinone – STAR+, ESPN 2

09:00 a.m. | Cagliari vs. Nápoli – ESPN 3, STAR+

12:00 p.m. | US Lecce vs. Inter de Milán - STAR+, ESPN 2

2:45 p.m. | AC Milan vs. Atalanta - STAR+

Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania

09:30 a.m. | Eintracht Frankfurt vs. Wolfsburgo - STAR+

11:30 a.m. | Borussia Dortmund vs. Hoffenheim - STAR+

1:30 p.m. | Augsburgo vs. Friburgo – STAR+





Partidos de hoy, Ligue 1 - Francia

07:00 a.m. Lens vs. AS Mónaco – STAR+, ESPN 3

11:05 a.m. | PSG vs. Rennes - STAR+, ESPN 3

2:45 p.m. | O. Marsella vs. Montpellier - STAR+

Partidos de hoy, Campeonato Nacional – Uruguay

08:00 a.m. Cerro Largo vs. CA Fénix – STAR+

3:00 p.m. Liverpool FC vs. Nacional – STAR+

5:30 p.m. Defensor Sporting vs. CA Cerro – STAR+





Partidos de hoy, Copa Oro Femenina – Concacaf

5:00 p.m. Paraguay vs. Canadá – STAR+, ESPN

8:00 p.m. El Salvador vs. Costa Rica – STAR+





Partidos de hoy, Copa de la Liga Profesional – Argentina

3:00 p.m. River Plate vs. Boca Juniors – Fanatiz, AFA Play, STAR+, ESPN

5:30 p.m. Gimnasia LP vs. Estudiantes LP – Fanatiz, AFA Play, TyC Sports

5:45 p.m. Newell’s Old Boys vs. Rosario Central – Fanatiz, AFA Play

8:00 p.m. Lanús vs. Banfield – Fanatiz, AFA Play, TyC Sports

8:00 p.m. Instituto vs. Godoy Cruz – Fanatiz, AFA Play

Partidos de hoy, Carabao Cup – Inglaterra

10:00 a.m. Chelsea vs. Liverpool – STAR+, ESPN





Partidos de hoy, Liga Dimayor – Colombia

4:30 p.m. Jaguares FC vs. América de Cali – Fanatiz, RCN

6:30 p.m. La Equidad vs. Atlético Nacional – Fanatiz, RCN

8:30 p.m. Deportivo Pereira vs. Junior – Fanatiz, RCN





Partidos de hoy, Liga Futve – Venezuela

3:00 p.m. Carabobo vs. Angostura FC – GolTV Play

6:00 p.m. Metropolitanos vs. Hermanos Colmenarez – GolTV Play





Partidos de hoy, MLS – Estados Unidos

2:30 p.m. FC Cincinnati vs. Toronto FC – MLS Season Pass (Apple TV)

5:00 p.m. Nashville SC vs. New York RB – MLS Season Pass (Apple TV)

8:30 p.m. LA Galaxy vs. Inter Miami CF – MLS Season Pass (Apple TV)