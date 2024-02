Partidos de hoy, lunes 26 de febrero del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga 1, LaLiga y Premier League

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Los Chankas vs. Cienciano por la Liga 1 Te Apuesto. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.





Programación de los partidos de hoy, lunes 26 de febrero del 2024: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Liga 1 Te Apuesto - Perú

3:00 p.m. | Los Chankas vs. Cienciano - Liga 1 Max, Liga 1 Play

Partidos de hoy, LaLiga EA Sports - España

3:00 p.m. | Girona vs. Rayo Vallecano - DS Sports, DGO

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

3:00 p.m. | West Ham vs. Brentford - ESPN 2, STAR+



Partidos de hoy, Serie A - Italia

12:30 p.m. | Roma vs. Torino - ESPN 2, STAR+

2:45 p.m. | Fiorentina vs. Lazio - ESPN 2, STAR+

Partidos de hoy, Copa de la Liga - Argentina

5:00 p.m. | Defensa y Justicia vs. Deportivo Riestra - STAR+, AFA Play, Fanatiz

5:30 p.m. | Argentinos Juniors vs. Platense - TyC Sports, AFA Play, Fanatiz

7:30 p.m. | Vélez vs. Tigre - STAR+, AFA Play, Fanatiz

7:45 p.m. | Central Córdoba vs. Atlético Tucumán - TyC Sports, AFA Play, Fanatiz

Partidos de hoy, Copa FA - Inglaterra

2:45 p.m. | Coventry vs. Maidstone United - STAR+

Partidos de hoy, Liga Colombiana - Colombia

6:10 p.m. | Boyacá Chicó vs. Santa Fe - RCN

8:20 p.m. | Deportivo Cali vs. Deportes Tolima - RCN

Partidos de hoy, Liga Portuguesa - Portugal

3:15 p.m. | Boavista vs. SC Braga - GolTV, GolTV Play

Partidos de hoy, Superliga - Turquía

12:00 p.m. | Galatasaray vs. Antalyaspor - STAR+

