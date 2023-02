Partidos de hoy, 26 de febrero: resultados y canales de TV | Fuente: AFP | Fotógrafo: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Barcelona vs Almería por LaLiga. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación de los partidos de hoy, domingo 26 de febrero del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Liga 1 Betsson

1:00 p.m. Unión Comercio vs UTC - Liga1 MAX

3:30 p.m. ADT vs Municipal - Liga1 MAX

7:00 p.m. Carlos A. Mannucci vs Universitario - Gol Perú

Partidos de hoy, LaLiga

8:00 a.m Athletic Club vs Girona - Star+, ESPN Extra

10:15 a.m. Celta vs Real Valladolid - DSports, DGO

12:30 p.m. UD Almeria vs Barcelona - Star+, ESPN

3:00 p.m. Sevilla vs Osasuna - DSports, DGO

Partidos de hoy, Serie A

6:30 a.m. Bologna vs Inter Milan - Star+, ESPN

9:00 a.m. Salernitana vs. Monza - Star+

12:00 m. Udinese vs Spezia Calcio - Star+

2:45 p.m. AC Milan vs Atalanta - Star+

Partidos de hoy, Premier League

8:30 a.m. Tottenham vs Chelsea - Star+, ESPN

Partidos de hoy, Ligue 1

7:00 a.m. Lorient vs Auxerre - Star+

11:05 a.m. AS Monaco vs Nice - Star+, ESPN Extra

2:45 p.m. Marsella vs PSG - Star +, ESPN

Partidos de hoy, Bundesliga

9:30 a.m. Freiburgo vs Bayer Leverkusen - Star+, ESPN 2

11:30 a.m. FC Bayern vs Union Berlin - Star+

Partidos de hoy, Campeonato Uruguayo

7:45 a.m. Danubio vs Plaza Colonia - Star+

3:00 p.m. Deportivo Maldonado vs Boston River - Star+

6:00 p.m. Nacional vs Racing CLub - Star+

Partidos de hoy, Concacaf Sub 17

5:00 p.m. México vs Estados Unidos - Star+

Partidos de hoy, EFL Carabao Cup

11:30 a.m. Manchester United vs Newcastle - Star+, ESPN2

Partidos de hoy, Eredivisie

6:15 a.m. Fortuna Sittard vs Feyenoord - Star+

8:30 am. Vitesse vs Ajax - Star+

10:45 a.m. PSV Eindhoven vs Twente - Star+

Partidos de hoy, Liga Colombiana

2:00 p.m. Santa Fe vs Unión Magdalena - RCN Nuestra Tele

4:10 p.m. Once Caldas vs Millonarios - RCN Nuestra Tele

6:20 p.m. Deportes Tolima vs Deportivo Cali - RCN Nuestra Tele



Partidos de hoy, Liga Futve

2:00 p.m. UCV vs Caracas FC - GolTV Play

4:15 p.m. Rayo Zuliano vs Mineros Guayana - GolTV Play

6:30 p.m. Portuguesa FC vs Puerto Cabello - GolTV Play, Star+

Partidos de hoy, Liga Pro Ecuador

2:00 p.m. Técnico Universitario vs U. Católica - Star+

4:30 p.m. Aucas vs El Nacional - Star+

7:00 p.m. Emelec vs Libertad FC - Star+, GolTV

Partidos de hoy, MLS

8:00 p.m. Seattle Sounders vs Colorado Rapids - DSports, DGO

Partidos de hoy, Liga Profesional

3:00 p.m. CA Colón vs CA Huracán - AFA Play

3:00 p.m. Defensa y Justicia vs Atlético Tucumán - AFA Pla, TyC Sports Internacional

5:15 p.m. River Plate vs Arsenal Sarandí - AFA Play, ESPN

7:30 p.m. Banfield vs Independiente - AFA Play, TyC Sports Internacional

7:30 p.m. Instituto vs Newell's Old Boys - AFA Play

