Partidos de hoy, martes 27 de febrero del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO Copa Libertadores

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Sporting Cristal vs. Always Ready por la Copa Libertadores.





Programación de los partidos de hoy, martes 27 de febrero del 2024: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Copa Libertadores – Conmebol (Fase 2)

5:00 p.m. | Palestino vs. Portuguesa FC – STAR+, ESPN

7:30 p.m. | RB Bragantino vs. Águilas Doradas – STAR+, ESPN

7:30 p.m. | Sporting Cristal vs. Always Ready – STAR+, ESPN 3

Partidos de hoy, Copa de Oro Femenina – Concacaf

7:00 p.m. | Colombia vs. Puerto Rico – STAR+, ESPN

10:15 p.m. | Brasil vs. Panamá – STAR+





Partidos de hoy, Copa Argentina

3:10 p.m. | Sarmiento vs. Temperley – TyC Sports





Partidos de hoy, Copa de Francia

2:45 p.m. | O. Lyon vs. Strasbourg Alsace – D Sports, DGO





Partidos de hoy, Copa del Rey – España

3:30 p.m. | Real Sociedad vs. Mallorca – D Sports, DGO





Partidos de hoy, FA Cup – Inglaterra

2:30 p.m. | Bournemouth vs. Leicester City – STAR+

2:45 p.m. | Blackburn Rovers vs. Newcastle – STAR+

3:00 p.m. | Luton Town vs. Manchester City – STAR+, ESPN





Partidos de hoy, Liga Dimayor – Colombia

4:00 p.m. | Envigado vs. Patriotas – Fanatiz, RCN

8:15 p.m. | Millonarios vs. Once Caldas – Fanatiz, RCN





Partidos de hoy, Liga de Campeones – Concacaf (1ra ronda)

6:00 p.m. Orlando City vs. Cavlry FC – STAR+

8:15 p.m. Philadelphia Union vs. Saprissa – STAR+

10:30 p.m. Houston Dynamo vs. St. Louis City SC – STAR+