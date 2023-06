Partidos de hoy, martes 27 de junio: horarios y canales TV para ver EN VIVO Champions League, Libertadores, Sudamericana, Europeo Sub-21 y Copa Oro

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro por la fase preliminar de la Champions League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Copa Oro, entre otros.

Programación de los partidos de hoy, martes 27 de junio del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Copa Libertadores - Conmebol

5:00 p.m. Athletico Paranaense vs. Alianza Lima - ESPN, Star Plus

5:00 p.m. Libertad vs. Atlético Mineiro - ESPN, Star Plus

7:00 p.m. Atlético Nacional vs. Patronato - ESPN, Star Plus

7:00 p.m. Fluminense vs. Sporting Cristal - ESPN, Star Plus

7:00 p.m. Olimpia vs. Melgar - ESPN, Star Plus

7:00 p.m. River Plate vs. The Strongest - ESPN, Star Plus

Partidos de hoy, Copa Sudamericana - Conmebol

5:00 p.m. Palestino vs. Fortaleza - Star Plus

5:00 p.m. San Lorenzo vs. Estudiantes de Mérida - Star Plus

7:30 p.m. Sao Paulo vs. Tigres - Star Plus

7:30 p.m. Tolima vs. Puerto Cabello - Star Pus

Partidos de hoy, Europeo Sub 21 – UEFA

11:00 a.m. Países Bajos vs. Georgia – UEFA TV

11:00 a.m. Portugal vs. Bélgica – UEFA TV

1.45 p.m. Croacia vs. Rumanía – UEFA TV

1:45 p.m. España vs. Ucrania – UEFA TV





Partidos de hoy, Copa Oro – Concacaf

6:00 p.m. Canadá vs. Guadalupe – STAR+

7:45 p.m. Guatemala vs. Cuba – STAR+

Partidos de hoy, Champions League - UEFA

8:00 a.m. Atletic Escaldes vs. Buducnost - Stöð 2 Sport, TVCG 2

2:00 p.m. Tre Penne vs. Breidablik - Stöð 2 Sport, italiaSMtv

