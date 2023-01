Partidos de hoy, Perú, 28 de enero: resultados y canales de TV | Fuente: AFP | Fotógrafo: PAU BARRENA

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Barcelona vs. Girona por LaLiga Santander. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación de los partidos de hoy, sábado 28 de enero del 2023: horario y guía de canales





Partidos de hoy, LaLiga Santander - España

08:00 a.m. Cádiz CF vs. Mallorca – STAR+, ESPN

12:30 p.m. Sevilla vs. Elche - STAR+, ESPN 3

3:00 p.m. Getafe vs. Real Betis – D Sports, D GO

Partidos de hoy, Serie A – Italia

09:00 a.m. Empoli vs. Torino – STAR+, ESPN 3

12:00 p.m. US Cremonese vs. Inter de Milán – STAR+, ESPN 2

2:45 p.m. Atalanta vs. Sampdoria – STAR+

Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

09:30 a.m. Mainz 05 vs. Bochum – STAR+

09:30 a.m. Hoffenheim vs. Borussia M’gladbach – STAR+

09:30 a.m. Friburgo vs. Augsburgo – STAR+

09:30 a.m. Werder Bremen vs. Wolfsburgo – STAR+

09:30 a.m. Hertha Berlin vs. Union Berlin – STAR+, ESPN 2

12:30 p.m. Bayern Munich vs. Eintracht Frankfurt – STAR+

Partidos de hoy, Ligue 1 - Francia

11:00 a.m. Troyes vs. Lens – STAR+

3:00 p.m. O. Marsella vs. AS Monaco – STAR+, ESPN

Partidos de hoy, Allianz Cup - Portugal

2:45 p.m. Sporting Club vs. FC Porto – STAR+

Partidos de hoy, Eredivisie – Países Bajos

10:30 a.m. PSV Eindhoven vs. Go Ahead Eagles – STAR+

Partidos de hoy, FA Cup – Inglaterra

07:30 a.m. Accrington vs. Leeds United – STAR+

07:30 a.m. Walsall vs. Leicester City – STAR+

10:00 a.m. Southampton vs. Blackpool – STAR+

10:00 a.m. Fulham vs. Sunderland – STAR+

10:00 a.m. Luton Town vs. Grimsby Town – STAR+

10:00 a.m. Blackburn Rovers vs. Birmingham – STAR+

10:00 a.m. Bristol City vs. West Bromwich – STAR+

10:00 a.m. Sheffield vs. Fleetwood Town – STAR+

10:00 a.m. Ipswich Town vs. Burnely – STAR+

1:00 p.m. Preston North vs. Tottenham – STAR+

3:00 p.m. Manchester United vs. Reading – STAR+

Partidos de hoy, amistosos internacionales

7:00 p.m. Barcelona SC vs. Mushuc Runa (Noche Amarilla) – STAR +

7:30 p.m. Estados Unidos vs. Colombia – TUDN

Partidos de hoy, Liga Profesional de Fútbol – Argentina

3:00 p.m. San Lorenzo vs. Arsenal – Fanatiz, TyC Sports

5:15 p.m. Estudiantes La Plata vs. Tigre – Fanatiz

5:15 p.m. Talleres vs. Independiente – Fanatiz, TyC Sports

7:30 p.m. Central Córdoba vs. River Plate – ESPN, STAR+, Fanatiz

Partidos de hoy, Sudamericano Sub 20 – Conmebol

6:30 p.m. Ecuador vs. Uruguay – D Sports

6:30 p.m. Venezuela vs. Chile – D Sports





