Partidos de hoy, lunes 29 de enero del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1, LaLiga y Serie A

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Los Chankas vs. Unión Comercio por la Liga1. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.





Programación de los partidos de hoy, lunes 29 de enero del 2024: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Liga1 Apuesta Total - Perú

3:00 p.m. | Los Chankas vs. Unión Comercio - Liga 1 Max, Liga 1 Play

Partidos de hoy, LaLiga EA Sports - España

3:00 p.m. | Getafe vs. Granada - ESPN 3, STAR+

Partidos de hoy, Serie A - Italia

2:45 p.m. | Salernitana vs. Roma - ESPN 2, STAR+

Partidos de hoy, Copa FA - Inglaterra

2:30 p.m. | Blackburn vs. Wrexham - STAR+

Partidos de hoy, Copa Asia - AFC

6:30 a.m. | Irak vs. Jordania - STAR+

11:00 a.m. | Qatar vs. Palestina - STAR+

Partidos de hoy, Copa de la Liga - Argentina

7:00 p.m. | Instituto vs. Atlético Tucumán - ESPN, AFA, Fanatiz

Partidos de hoy, Primeira Liga - Portugal

1:45 p.m. | Estrela Amadora vs. Benfica - GolTV, GolTV Play

3:45 p.m. | Sporting vs. Casa Pía - GolTV, GolTV Play

Partidos de hoy, Preolímpico Sub 23 - Conmebol

3:00 p.m. | Brasil vs. Ecuador - DSports, DGO

6:00 p.m. | Colombia vs. Venezuela - DSports, DGO

Partidos de hoy, Riyadh Season Cup - Arabia Saudita

12:00 p.m. Inter Miami vs. Al Hilal - MLS Season Pass

Partidos de hoy, Superliga - Turquía

12:00 p.m. | Galatasaray vs. Gaziantep - STAR+

12:00 p.m. | Trabzonspor vs. Kasimpasa - STAR+