Partidos de hoy, sábado 3 de febrero del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga 1 y liga española

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Universitario vs. Atlético Grau y Barcelona vs. Alavés. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación de los partidos de hoy, sábado 3 de febrero del 2024: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Liga 1 Te Apuesto 2024 - Perú

1:00 p.m. ADT vs. Cienciano - Liga 1 Max, Liga 1 Play

3:30 p.m. Unión Comercio vs. Carlos A. Mannucci - Liga 1 Max, Liga 1 Play

8:00 p.m. Universitario vs. Atlético Grau - Gol Perú

Partidos de hoy, LaLiga EA Sports - España

8:00 a.m. Valencia CF vs. UD Almería - ESPN, Star+

10:15 a.m. Granada CF vs. UD Las Palmas - ESPN Extra, Star+

12:30 p.m. Alavés vs. FC Barcelona - D Sports, DGo

3:00 p.m. Girona vs. Real Sociedad - D Sports, DGo

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

7:30 a.m. Everton vs. Tottenham - Star+

10:00 a.m. Newcastle United vs. Luton Town - Star+

10:00 a.m. Brighton vs. Crystal Palace - ESPN, Star+

10:00 a.m. Burnley vs. Fulham - Star+

12:30 p.m. Sheffield United vs. Aston Villa - ESPN, Star+

Partidos de hoy, Serie A - Italia

9:00 a.m. Udinese vs. Monza - Star+

9:00 a.m. Empoli vs. Genoa - Star+

12:00 p.m. Frosinone vs. AC Milan - ESPN 2, Star+

2:45 p.m. Bologna vs. Sassuolo - Star+

Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania

9:30 a.m. Mainz 05 vs. Werder Bremen - Star+

9:30 a.m. Bayern Munich vs. Borussia Monchengladbach - Star+

9:30 a.m. Friburgo vs. Stuttgart - Star+

9:30 a.m. Bochum vs. Augsburgo - Star+

9:30 a.m. Darmstadt 98 vs. Bayern Leverkusen - ESPN 2, Star+

12:30 p.m. Colonia vs. Eintracht Frankfurt - Star+

Partidos de hoy, Ligue 1 - Francia

11:00 a.m. Rennes vs. Montpellier - Star+

3:00 p.m. Nantes vs. Lens - Star+

Partidos de hoy, AFC Copa de Asia

6:30 a.m. Irán vs. Japón - Star+

10:30 a.m. Qatar vs. Uzbekistán - Star+

Partidos de hoy, Copa de la Liga Argentina - Argentina

5:00 p.m. Independiente vs. Gimnasia y Esgrima - AFA Play, Fanatiz, TyC Sports Internacional

7:15 p.m. Independiente Rivadavia vs. Huracán - AFA Play, Fanatiz, TyC Sports Internacional

7:15 p.m. Talleres de Córdoba vs. Rosario Central - AFA Play, Fanatiz, TyC Sports Internacional

