Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Manchester United vs Real Sociedad por la Europa League. Entérate aquí de toda la información de Conference League, Brasileirao y otras competiciones a nivel internacional.









Programación de los partidos de hoy, jueves 2 de noviembre de 2022: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Copa AUF Uruguay

6:00 p.m. Defensor Sporting vs Progreso - Star+

Partidos de hoy, Europa League

12:45 a.m. Real Sociedad vs Manchester United - Star+, ESPN

12:45 a.m. Feyenoord vs Lazio - Star+, ESPN 2

12:45 a.m. Olympiacos vs Nantes - Star+

12:45 a.m. Trabzonspor vs Ferecvaros - Star+

12:45 a.m. AS Monaco vs Crvena Zvezda - Star+, ESPN Extra

12:45 a.m. Qarabag FK vs Freiburg - Star+, FOX Sports 2

12:45 a.m. FC Sheriff vs AC Omonia - Star+

12:45 a.m. FC Midtjylland vs Sturm Graz - Star+

3:00 p.m. Real Betis vs Hjk Helsinki - Star+, ESPN 2

3:00 p.m. Arsenal vs FC Zurich - Star+, ESPN

3:00 p.m. AS Roma vs Ludogorets - Star+, ESPN Extra

3:00 p.m. SC Braga vs MalmöFF - Star+

3:00 p.m. Dynamo Kiev vs Fenerbahce - Star+

3:00 p.m. Rennes vs AEK Larnaca - Star+

3:00 p.m. Saint-Gilloise vs Unión Berlín - Star+

3:00 p.m. Bodo/Glimt vs PSV Eindhoven - Star+, FOX Sports 2

Partidos de hoy, Europa Conference League

10:30 a.m. Estambul Basaksehir vs Heats - Star+

10:30 a.m. RFS Riga vs Fiorentina - Star+

12:45 p.m. AZ Alkmaar vs SC Dnipro - Star+

12:45 p.m. Cluj vs KF Balakani - Star+

12:45 p.m. Gent vs Molde - Star+

12:45 p.m. Apollon Limassol vs Vaduz - Star+

12:45 p.m. Slavia Praga vs Sivasspor - Star+

3:00 p.m. FC Köln vs Nice - Star+

3:00 p.m. Lech Poznan - Villarreal - Star+

3:00 p.m. Silkeborg IF vs Anderlecht - Star+

