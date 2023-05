Partidos de hoy, miércoles 3 de mayo: horarios y canales TV para ver EN VIVO Copa Libertadores, Sudamericana y LaLiga

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Atlético Mineiro vs. Alianza Lima por la Copa Libertadores. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.





Programación de los partidos de hoy, miércoles 3 de mayo del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Copa Libertadores – Conmebol

5:00 p.m. Internacional vs. Nacional – STAR+, ESPN

5:00 p.m. Cerro Porteño vs. Bolívar – STAR+, ESPN 2

7:00 p.m. Colo Colo vs. Boca Juniors – STAR+, ESPN 4

7:30 p.m. Atlético Mineiro vs. Alianza Lima – STAR+, ESPN

7:30 p.m. Barcelona SC vs. Palmeira – STAR+, FOX Sports 2

9:00 p.m. Medellín vs. Metropolitanos – STAR+, ESPN 2

Partidos de hoy, Copa Sudamericana – Conmebol

5:00 p.m. Palestino vs. San Lorenzo – D Sports, DGO

7:00 p.m. Millonarios vs. América MG – STAR+, ESPN 2

7:00 p.m. Puerto Cabello vs. Tigre – D Sports, DGO

7:00 p.m. Club Guaraní vs. Emelec – D Sports, DGO

Partidos de hoy, LaLiga – España

12:30 p.m. Valencia vs. Villarreal – D Sports, DGO

3:00 p.m. Getafe vs. Celta de Vigo – STAR+

3:00 p.m. Atlético de Madrid vs. Cádiz CF – D Sports, DGO

Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra

2:00 p.m. Manchester City vs. West Ham – STAR+, ESPN

2:00 p.m. Liverpool vs. Fulham – STAR+, ESPN 3

Partidos de hoy, Serie A – Italia

11:00 a.m. Juventus vs. US Lecce – STAR+, ESPN 2

11:00 a.m. Atalanta vs. Spezia – STAR+, ESPN Extra

11:00 a.m. Sampdoria vs. Torino – STAR+

11:00 a.m. Salernitana vs. Torino – STAR+

2:00 p.m. AC Milan vs. US Cremonese – STAR+

2:00 p.m. Lazio vs. Sassuolo – STAR+

2:00 p.m. Hellas Verona vs. Inter de Milán – STAR+, ESPN 2

2:00 p.m. Monza vs. Roma – STAR+

Partidos de hoy, Campeonato Nacional – Uruguay

1:30 p.m. Racing Club vs. Plaza Colonia – STAR+





Partidos de hoy, Copa Argentina

3:10 p.m. Platense vs. Defensores Belgrano – TyC Sports





Partidos de hoy, Copa de Alemania

1:45 p.m. Stuttgart vs. Eintracht Frankfurt – STAR+, ESPN Extra





Partidos de hoy, Liga 2 – Perú

3:30 p.m. Unión Huaral vs. Pirata FC – Nativa, Liga 1 TV, FPF Play





Partidos de hoy, Liga de Campeones – Concacaf

9:00 p.m. Club León vs. Tigres UANL – STAR+





Partidos de hoy, Saudi Pro League – Arabia Saudita

11:00 p.m. Al Taawoun FC vs. Al Ittihad Club – D Sports, DGO





