Partidos de hoy, domingo 3 de setiembre: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga 1, LaLiga, MLS y Premier League

Programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV. No te pierdas el encuentro entre Inter Miami vs. Los Angeles FC, con la presencia de Lionel Messi, por la MLS.





Programación de los partidos de hoy, domingo 3 de setiembre del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Liga 1 Betsson - Perú

13:00 Sport Huancayo vs Binacional - Liga 1 Max, Liga 1 Play

15:15 UTC vs Deportivo Garcilaso - Liga 1 Max, Liga 1 Play

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

8:00 Crystal Palace vs Wolverhampton Wanderers - Star+

8:00 Liverpool vs Aston Villa - Star+, ESPN

10:30 Arsenal vs Manchester United - Star+, ESPN

Partidos de hoy, LaLiga – España

7:00 Girona vs Las Palmas – DIRECTV, DGO

9:15 Mallorca vs Athletic Club ESPN3, STAR+

11:30 Atlético Madrid vs Sevilla DIRECTV, DGO

14:00 Osasuna vs Barcelona - ESPN, STAR+

Partidos de hoy, Serie A – Italia

11:30 Inter vs Fiorentina - STAR+

11:30 Torino vs Genoa - STAR+

13:45 Empoli vs Juventus - STAR+

13:45 Lecce vs Salernitana ESPN, STAR+





Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

8:30 Eintracht Frankfurt vs Colonia - ESPN2, STAR+

10:30 Union Berlin vs RB Leipzig - Star+





Partidos de hoy, Primeira Liga – Portugal

12:00 Porto vs Arouca - GolTV, GolTV Play

14:30 Sporting Braga vs Sporting CP – GolTV, GolTV Play





Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

13:45 Olympique Lyonnais vs PSG - ESPN3, Star+

Partidos de hoy, MLS – Estados Unidos

18:30 Philadelphia Union vs New York RB - MLS Pass on Apple TV

21:00 Los Angeles FC vs Inter Miami - MLS Pass on Apple TV

Partidos de hoy, Copa de la Liga Profesional - Argentina

12:00 Instituto vs Banfield - TNT Sports

12:00 Defensa y Justicia vs Sarmiento - TyC Sports, Star Plus

14:15 Argentinos Juniors vs Atlético Tucumán - Star+, ESPN Premium

14:15 Rosario Central vs Talleres Córdoba - TyC Sports, TNT Sports

16:30 Boca Juniors vs Tigre - TyC Sports, STAR+, ESPN

18:30 Racing Club vs Estudiantes LP - TNT Sports

Partidos de hoy, Brasileirão

9:00 Grêmio vs Cuiabá – Brasileirao Play

14:00 Fluminense vs Fortaleza - Star+, Brasileirao Play

14:00 Corinthians vs Palmeiras - Star+, Brasileirao Play, Globo

16:30 Cruzeiro vs RB Bragantino - Star+, Brasileirao Play

16:30 Bahia vs Vasco da Gama - Star+, Brasileirao Play

16:30 América Mineiro vs Santos - Star+, Brasileirao Play

18:30 São Paulo vs Coritiba - Star+, Brasileirao Play

Partidos de hoy, Primera División - Chile

10:30 Magallanes vs Palestino - TNT Sports

13:00 Cobresal vs Coquimbo Unido - TNT Sports

15:30 O’Higgins vs Audax Italiano - TNT Sports

18:00 Ñublense vs Everton - TNT Sports





Partidos de hoy, Primera A - Colombia

16:00 Atlético Nacional vs Deportivo Pereira - Win Sports

18:10 Rionegro Águilas vs Millonarios - RCN, Win Sports

20:20 Deportivo Cali vs Deportivo Pasto - Win Sports+





Partidos de hoy, Liga Pro - Ecuador

13:00 Deportivo Cuenca vs Orense - Star+, GOLTV

15:30 Técnico Universitario vs Gualaceo - Star+, GOLT

18:00 Cumbayá vs Barcelona – GolTV





Partidos de hoy, Liga Futve - Venezuela

14:30 Rayo Zuliano vs Deportivo Táchira - GolTV

17:10 Hermanos Colmenárez vs Monagas – GolTV





Partidos de hoy, Liga MX - México

13:00 Toluca vs Pachuca TUDN

18:05 Guadalajara vs Monterrey

21:00 Atlético San Luis vs Atlas

