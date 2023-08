Partidos de hoy, miércoles 30 de agosto: horarios y canales TV para ver EN VIVO Copa Libertadores, Sudamericana y MLS

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Racing vs. Boca Juniors, con la presencia de Luis Advíncula y Edinson Cavani, por la Copa Libertadores. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.





Programación de los partidos de hoy, miércoles 30 de agosto del 2023: horario y guía de canales

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Partidos de hoy, Copa Libertadores – Conmebol

7:30 p. m. Racing vs. Boca Juniors – STAR+, ESPN

7:30 p. m. Palmeiras vs. Deportivo Pereira – STAR+, ESPN 2

Partidos de hoy, Copa Sudamericana – Conmebol

5:00 p. m. Defensa y Justicia vs. Botafogo – STAR+, ESPN 2

Partidos de hoy, Champions League – UEFA

2:00 p. m. PSV Eindhoven vs. Rangers FC – STAR+, ESPN 4

2:00 p. m. Kobenhavn vs. Raków Czestochowa – STAR+, ESPN Extra

2:00 p. m. AEK FC vs. Antwerp – STAR+, ESPN

Partidos de hoy, Liga2 – Perú

1:00 p. m. Deportivo Coopsol vs. Comerciantes FC - Liga1 Max, Nativa TV

3:15 p. m. Juan Aurich vs. Chankas CYC - Liga1 Max, Nativa TV

Partidos de hoy, Copa Argentina – Argentina

12:00 p. m. Talleres Córdoba vs. CA Colón – TyC Sports Internacional

2:15 p. m. Argentinos Juniors vs. San Martín – TyC Sports Internacional

4:30 p. m. San Lorenzo vs. Belgarno – TyC Sports Internacional

Partidos de hoy, MLS – Estados Unidos

6:30 p. m. New England Revolution vs. New Yok RB – MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p. m. Toronto FC vs. Philadelphia Union – MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p. m. New York City vs. CF Montréal – MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p. m. Atlanta United vs. FC Cincinnati – MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p. m. Inter Miami vs. Nashville SC – MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p. m. Charlotte FC vs. Orlando City – MLS Season Pass (Apple TV)

7:30 p. m. Chicago Fire vs. Vancouver Whitecaps – MLS Season Pass (Apple TV)

7:30 p. m. Houston Dynamo vs. Columbus Crew – MLS Season Pass (Apple TV)

7:30 p. m. Minnesota Utd. vs. Colorado Rapids – MLS Season Pass (Apple TV)

7:30 p. m. Austin FC vs. Seattle Sounders – MLS Season Pass (Apple TV)

7:30 p. m. St. Louis City SC vs. FC Dallas – MLS Season Pass (Apple TV)

9:30 p. m. Portland Timbers vs. Real Salt Lake – MLS Season Pass (Apple TV)

9:30 p. m. San Jose Earthquakes vs. LA Galaxy – MLS Season Pass (Apple TV)

Partidos de hoy, Liga Pro Serie B – Ecuador

4:30 p. m. Manta FC vs. Macará – STAR+

7:00 p. m. Búhos ULVR FC vs. 9 de Octubre – STAR+

Partidos de hoy, Serie B – Brasil

5:00 p. m. Gremio Novorizontino vs. Ituano – Fanatiz, Brasileirao Play

Partidos de hoy, FFA Cup – Australia

4:30 a. m. Mt Druitt Rangers FC vs. Heidelberg United – Football Australia Youtube

4:30 a. m. APIA Leichhardt vs. Sydney FC – Football Australia Youtube

4:30 a. m. Gold Coast Knights vs. Western United – Football Australia Youtube

Partidos de hoy, Liga Expansión – México

6:00 p. m. Tepatitlán FC vs. Cancún FC – STAR+

8:05 p. m. Tlaxcala vs. Celaya – STAR+

10:05 p. m. Atlético La Paz vs. Cimarrones de Sonora – STAR+

Partidos de hoy, Caribbean Club Championship – CFU

5:00 p. m. Golden Lion FC vs. Defence Force – STAR+

7:00 p. m. Atlético Pantoja vs. Dunbeholden FC – STAR+

Partidos de hoy, Copa Centroamericana – Concacaf

7:00 p. m. Real España vs. CD Águila – STAR+

9:00 p. m. Comunicaciones FC vs. Herediano – STAR+

Partidos de hoy, Campeonato Femenino Sub-17 – Concacaf

2:00 p. m. Bermudas vs. Canadá – STAR+

3:00 p. m. El Salvador vs. Trinidad y Tobago – STAR+

6:00 p. m. Curazao vs. Islas Caimán – STAR+

Partidos de hoy, Carabao Cup – Inglaterra

2:00 p. m. Doncaster Rovers vs. Everton – STAR+

Partidos de hoy, Liga Premier – Islandia

12:30 p. m. FH Hafnarfjördur vs. KA Akureyri – OneFootball PPV, FIFA+, OneFotball





Partidos de hoy, Regionalliga – Alemania

12:00 p. m. KSV Hessen Kassel vs. Eintracht Frankfurt – OneFootball PPV

12:00 p. m. TuS Koblenz vs. Hoffenheim II – OneFootball PPV

12:00 p. m. Astoria Walldorf vs. FSV Frankfurt – OneFootball PPV

Partidos de hoy, Veikkausliiga – Finlandia

10:00 a. m. Lahti FC vs. FC Inter Turki – OneFootball

Nuestros Podcast

E216: El que más me gusta versus el que te voy a recomendar

Nueva sesión de METADATA, el podcast de tecnología del Grupo RPP, en la que conversamos sobre los preocupantes resultados obtenidos por IBM en su reciente estudio de violación de datos en Latinoamérica. Conversamos con CIRION, ex LUMEN, para conocer los nuevos estándares de la industria en temas de servidores. Además, analizamos las últimas acciones de Elon Musk y comparamos a los dos plegables más populares del mercado actual.