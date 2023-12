Partidos de hoy, sábado 30 de diciembre: horarios y canales TV para ver EN VIVO Premier League y Serie A

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Manchester City vs. Sheffield United por la Premier League. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación de los partidos de hoy, sábado 30 de diciembre del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

7:30 a.m. | Luton Town vs. Chelsea - ESPN, Star+

10:00 a.m. | Manchester City vs. Sheffield United - Star+

10:00 a.m. | Aston Villa vs. Burnley - ESPN, Star+

10:00 a.m. | Crystal Palace vs. Brentford - Star+

10:00 a.m. | Wolverhampton vs. Everton - Star+

12:30 p.m. | Nottingham Forest vs. Manchester United - ESPN, Star+

Partidos de hoy, Serie A - Italia

6:30 a.m. | Atalanta vs. US Lecce - Star+

9:00 a.m. | Cagliari vs. Empoli - Star+

9:00 a.m. | Udinese vs. Bologna - ESPN 2, Star+

12:00 p.m. | AC Milan vs. Sassuolo - Star+

12:00 p.m. | Hellas Verona vs. Salernitana - ESPN 2, Star+

2:45 p.m. | Juventus vs. Roma - ESPN, Star+

Partidos de hoy, Primeira Liga - Portugal

1:00 p.m. | Casa Pia AC vs. SC Braga - Gol TV, Gol TV Play

3:30 p.m. | Portimonense vs. Sporting CP - Gol TV, Gol TV Play

Partidos de hoy, Scottish Premiership - Escocia

7:30 a.m. | Celtic FC vs. Rangers FC - Star+

