Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Real Madrid vs. Valladolid por LaLiga. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación de los partidos de hoy, viernes 30 de diciembre del 2022: horario y guía de canales

Partidos de hoy, LaLiga Santander - España

11:00 a.m. Getafe vs. Mallorca – D Sports, D GO

1:15 p.m. Celta de Vigo vs. Sevilla –D Sports, D GO

1:15 p.m. Cádiz CF vs. UD Almería - STAR+, ESPN

3:30 p.m. Real Valladolid vs. Real Madrid – STAR+, ESPN

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

2:45 p.m. West Ham vs. Brentford – STAR+

3:00 p.m. Liverpool vs. Leicester City – STAR+

Partidos de hoy, Liga de Portugal

4:15 p.m. Sporting Braga vs. Benfica - Gol TV, Gol TV Play

Partidos de hoy, Copa Sky - México

9:00 p.m. Cruz Azul vs. Chivas Guadalajara - TUDN, Canal 5





