Partidos de hoy, martes 30 de enero del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO Preolímpico Sub 23 y Premier League

Programación de los partidos de hoy, martes 30 de enero del 2024: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Preolímpico Sub 23 - Conmebol

3:00 p.m. | Perú vs. Uruguay - DSports, DGO

6:00 p.m. | Chile vs. Argentina - DSports, DGO

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

2:30 p.m. | Nottingham Forest vs. Arsenal - ESPN 2, STAR+

2:45 p.m. | Fulham vs. Everton - STAR+

2:45 p.m. | Luton Town vs. Brighton - STAR+

3:00 p.m. | Crystal Palace vs. Sheffield United - STAR+

3:15 p.m. | Aston Villa vs. Newcastle - ESPN, STAR+

Partidos de hoy, Copa Asia - AFC

6:30 a.m. | Uzbekistán vs. Tailandia - STAR+

11:00 a.m. | Arabia Saudita vs. Corea del Sur - STAR+

Partidos de hoy, Copa de la Liga - Argentina

3:00 p.m. | Huracán vs. Talleres - TyC Sports, AFA Play, Fanatiz

5:15 p.m. | Gimnasia vs. Independiente Rivadavia - TyC Sports, AFA Play, Fanatiz

5:15 p.m. | Rosario Central vs. Banfield - STAR+, AFA Play, Fanatiz

7:30 p.m. | Lanús vs. Newells Old Boys - AFA Play, Fanatiz

7:30 p.m. | Vélez vs. Independiente - TyC Sports, AFA Play, Fanatiz



Partidos de hoy, Jupiler Pro League - Bélgica

2:30 p.m. | Brujas vs Kortijk - STAR+

Partidos de hoy, Liga Colombiana - Colombia

4:00 p.m. | Patriotas vs. Águilas Doradas - RCN, Fanatiz

8:30 p.m. | La Equidad vs. Santa Fe - RCN, Fanatiz