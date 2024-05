Partidos de hoy, domingo 5 de mayo del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga 1 y Sudamericano Sub 20

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Sporting Cristal vs. Alianza Atlético por la Liga 1. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación de los partidos de hoy, domingo 5 de mayo del 2024: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Liga 1 Te Apuesto – Perú

11:00 a.m. Sporting Cristal vs. Alianza Atlético – Liga 1 MAX, Liga 1 Play

3:00 p.m. Melgar vs. Sport Boys – Liga 1 MAX, Liga 1 Play

Partidos de hoy, LaLiga – España

07:00 a.m. Osasuna vs. Real Betis – D Sports, DGO

09:15 a.m. Celta de Vigo vs. Villarreal – STAR+, ESPN 2

11:30 a.m. Valencia CF vs. Alavés – D Sports, DGO

2:00 p.m. Rayo Vallecano vs. UD Almería – STAR+, ESPN 3

2:00 p.m. Sevilla FC vs. Granada – D Sports, DGO

Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra

08:00 a.m. Chelsea vs. West Ham – STAR+

08:00 a.m. Brighton vs. Aston Villa – STAR+, ESPN

10:30 a.m. Liverpool vs. Tottenham – STAR+, ESPN

Partidos de hoy, Serie A – Italia

05:30 a.m. Cagliari vs. US Lecce – STAR+, ESPN 2

08:00 a.m. Hellas Verona vs. Fiorentina – STAR+

08:00 a.m. Empoli vs. Frosinone – STAR+

11:00 a.m. AC Milan vs. Genoa – STAR+

1:45 p.m. AS Roma vs. Juventus – STAR+, ESPN 4

Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

08:30 a.m. Unión Berlín vs. Bochum – STAR+

10:30 a.m. Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen – STAR+, ESPN 5

12:30 p.m. Heidenheim vs. Mainz 05 – STAR+

Partidos de hoy, AFC Cup – Asia

11:000 a.m. Al Ahed vs. Central Coast Mariners – STAR+

Partidos de hoy, Campeonato Nacional – Uruguay

08:00 a.m. River Plate M. vs. Cerro Largo – STAR+

1:00 p.m. CA Fénix vs. Defensor Sporting – STAR+

3:30 p.m. Deportivo Maldonado vs. CA Cerro – STAR+

Partidos de hoy, Copa de la Liga Profesional – Argentina

1:30 p.m. Estudiantes LP vs. Vélez Sarsfield – STAR+, Fanatiz, AFA Play, ESPN

Partidos de hoy, Liga Colombiana

7:30 p.m. Once Caldas vs. La Equidad – Fanatiz, RCN

Partidos de hoy, Liga Futve – Venezuela

4:00 p.m. Portuguesa FC vs. Angostura FC – GolTV Play

6:30 p.m. Puerto Cabello vs. Carabobo – GolTV Play, ESPN 7, STAR+

Partidos de hoy, Liga MX – México

9:06 p.m. Pachuca vs. Necaxa – Claro Sports YouTube

Partidos de hoy, Liga Pro – Ecuador

1:00 p.m. Aucas vs. Libertad FC – STAR+

3:30 p.m. Independiente del Valle vs. Deportivo Cuenca – STAR+

6:00 p.m. Emelec vs. U. Católica – STAR+, GolTV

Partidos de hoy, MLS – Estados Unidos

3:00 p.m. New York City vs. Colorado Rapids – MLS Season Pass (Apple TV)

5:45 p.m. Seattle Sounders vs. LA Galaxy – MLS Season Pass (Apple TV)

Partidos de hoy, Brasileirao – Brasil

2:00 p.m. At. Paranaense vs. Vasco da Gama – Globo Internacional

Partidos de hoy, Sudamericano Femenino Sub 20 – Conmebol

4:00 p.m. Paraguay vs. Colombia – D Sports, DGO

6:30 p.m. Venezuela vs. Argentina – D Sports, DGO

9:00 p.m. Brasil vs. Perú – D Sports, DGO