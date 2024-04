Partidos de hoy, sábado 6 de abril del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga 1 y Premier League

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Carlos A. Mannucci vs. Alianza Lima por la Liga 1 Te Apuesto 2024. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación de los partidos de hoy, sábado 6 de abril del 2024: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Liga 1 Te Apuesto – Perú

1:00 p.m. Los Chankas vs. Melgar – Liga 1 MAX, Liga 1 Play

3:30 p.m. Unión Comercio vs. César Vallejo – Liga 1 MAX, Liga 1 Play

5:30 p.m. Carlos A. Mannucci vs. Alianza Lima – GOLPERÚ, Movistar Play

7:30 p.m. Cienciano vs. UTC – Liga 1 MAX, Liga 1 Play

Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra

06:30 a.m. Crystal Palace vs. Manchester City – STAR+, ESPN

09:00 a.m. Everton vs. Burnley – STAR+

09:00 a.m. Fulham vs. Newcastle – STAR+

09:00 a.m. Aston Villa vs. Brentford – STAR+, ESPN

09:00 a.m. Luton Town vs. Bournemouth – STAR+

09:00 a.m. Wolverhampton vs. West Ham – STAR+, ESPN 2

11:30 a.m. Brighton vs. Arsenal – STAR+, ESPN

Partidos de hoy, Serie A – Italia

08:00 a.m. AC Milan vs. Lecce– STAR+

11:00 a.m. AS Roma vs. Lazio – STAR+, ESPN 2

1:45 p.m. Empoli vs. Torino – STAR+

Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

08:30 a.m. Mainz 05 vs. Darmstadt 98 – STAR+

08:30 a.m. Friburgo vs. RB Leipzig – STAR+

08:30 a.m. Unión Berlín vs. Bayer Leverkusen – STAR+

08:30 a.m. Colonia vs. Bochum – STAR+

08:30 a.m. Heidenheim vs. Bayern Munich – STAR+, ESPN 5

11:30 a.m. Borussia Dortmund vs. Stuttgart – STAR+

Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

10:00 a.m. Lens vs. Le Havre AC – STAR+

2:00 p.m. PSG vs. Clermont – STAR+, ESPN

Partidos de hoy, Campeonato Nacional – Uruguay

08:00 a.m. River Plate M. vs. Montevideo Wanderers – STAR+

10:30 a.m. Racing Club vs. Miramar Misiones – STAR+

1:00 p.m. Danubio vs. Progreso. – STAR+

4:00 p.m. Nacional vs. Cerro Largo – STAR+

Partidos de hoy, Copa de la Liga Profesional – Argentina

3:00 p.m. Newell’s Old Boys vs. Boca Juniors – Fanatiz, AFA Play, STAR+

5:15 p.m. Estudiantes LP vs. Central Córdoba – Fanatiz, AFA Play

5:15 p.m. San Lorenzo vs. Defensa y Justicia – Fanatiz, AFA Play, TyC Sports

7:30 p.m. Unión Santa Fe vs. Belgrano – Fanatiz, AFA Play, STAR+

7:30 p.m. Talleres Córdoba vs. Independiente Rivadavia – Fanatiz, AFA Play, TyC Sports

Partidos de hoy, Copa del Rey – España

3:00 p.m. Athletic Club vs. Mallorca – D Sports, DGO

Partidos de hoy, Eredivisie – Países Bajos

11:45 a.m. PSV Eindhoven vs. AZ Alkmaar – STAR+

2:00 p.m. Twente vs. Fortuna Sittard – STAR+

Partidos de hoy, Liga Futve – Venezuela

2:00 p.m. Estudiantes Mérida vs. Zamora FC – GolTV Play

4:45 p.m. Carabobo vs. Rayo Zuliano – GolTV Play

7:30 p.m. La Guaira vs. Portuguesa FC – GolTV Play

Partidos de hoy, Liga MX – México

6:00 p.m. Club León vs. Querétaro – Claro Sports YouTube, Pluto TV

Partidos de hoy, Primeira Liga – Portugal

09:30 a.m. FC Famalicao vs. Vizela – GolTV Play

12:00 p.m. SC Braga vs. Arouca – GolTV Play

2:30 p.m. Sporting Club vs. Benfica – GolTV Play

Partidos de hoy, Liga Pro – Ecuador

1:00 p.m. Aucas vs. Cumbayá – STAR+

3:30 p.m. El Nacional vs. LDU Quito – STAR+

6:00 p.m. Barcelona SC vs. Deportivo Cuenca – STAR+

Partidos de hoy, MLS – Estados Unidos

4:30 p.m. New York City vs. Atlanta United – MLS Season Pass (Apple TV)

4:30 p.m. Inter Miami vs. Colorado Rapids – MLS Season Pass (Apple TV)

5:30 p.m. Austin FC vs. San Jose Earthquakes – MLS Season Pass (Apple TV)

7:30 p.m. Seattle Sounders vs. CF Montreal – MLS Season Pass (Apple TV)