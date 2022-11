Sporting Cristal vs Melgar | Fuente: @Cristal

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Sporting Cristal vs Melgar por la Liga1 Betsson. Entérate aquí de toda la información de LaLiga, Serie A, Ligue 1, Brasileirao y otras competiciones a nivel internacional.

Programación de los partidos de hoy, domingo 6 de noviembre de 2022: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Liga1 Betsson

3:00 p.m. Sporting Cristal vs Melgar - Gol Perú





Partidos de hoy, LaLiga

8:00 a.m. Atlético Madrid vs Espanyol - Star+, ESPN Extra

10:15 a.m. Real Sociedad vs Valencia CF - DirecTV Sports, DirecTV Go.

12:30 p.m. Villarreal vs Mallorca - STar+, ESPN 3

3:00 p.m. Real Betis vs Sevilla FC - DirecTV Sports, DirecTV Go

Partidos de hoy, Premier League

7:00 a.m. Chelsea vs Arsenal - Star+, ESPN

9:00 a.m. West Ham vs Crystal Palace - Star+

9:00 a.m. Sourthampton vs Newcastle - Star+

9:00 a.m. Aston Villa vs Manchester United - Star+

1:30 a.m. Tottenham vs Liverpool - Star+, ESPN

Partidos de hoy, Serie A

6:30 a.m. Bologna vs Torino - Star+, ESPN 4

9:00 a.m. Sampdoria vs Fiorentina - Star+

9:00 a.m. Monza vs Hellas Verona - Star+

12:00 p.m. AS Roma vs Lazio - Star+, ESPN 2

2:45 p.m. Juventus vs Inter Milán - Star+, ESPN 2

Partidos de hoy, Bundesliga

9:30 a.m. Bayer Leverkusen vs Union Berlín - Star+

11:30 a.m. Freiburgvs FC Köln - Star+

Partidos de hoy, Ligue 1

7:00 a.m. Lorient vsPSG - Star+, ESPN 2

11:05 a.m. Lille vs Rennes - Star+, ESPN Extra

2:45 p.m. Marsella vs Lyons - Star+

Partidos de hoy, Liga Colombiana

4:00 p.m. Millonarios vs Santa Fe - RCN Nuestra Tele

7:00 p.m. Pereira vs Junior - RCN Nuestra Tele

Partidos de hoy, Liga Pro Ecuador

6:00 p.m. Barcelona SC vs Aucas - Star+, Gol TV

Partidos de hoy, Trofe de Campeones

3:00 p.m. Boca Juniors vs Racing Avenallaneda - Star+, ESPN



Partidos de hoy, Brasileirao

2:00 p.m. Coritiba vs Flamengo - Star+, Brasileirao, Globo Internacional

2:00 p.m. Fortaleza SC vs Atlético GO - Star+, Brasileirao Play

4:30 p.m. Cuiabá vs Palmeiras - Star+, Brasileirao Play