Partidos de hoy, Perú, 5 de noviembre: resultados y canales de TV | Fuente: AFP | Fotógrafo: PAU BARRENA

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Barcelona vs Almería por LaLiga. Entérate aquí de toda la información de Conference League, Brasileirao y otras competiciones a nivel internacional.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.





Programación de los partidos de hoy, sábado 5 de noviembre de 2022: horario y guía de canales

Partidos de hoy, LaLiga

8:00 a.m. Getafe vs Cádiz CF - Star+, ESPN

10:15 a.m. Real Valladolid vs Elche - Star+, ESPN 4

12:30 p.m. Celta vs Osasuna - DirecTV Sports, DirecTV Go

3:00 p.m. Barcelona vs Almería - Star+, ESPN

Partidos de hoy, Premier League

10:00 a.m. Manchester City vs Fulham - Star+, ESPN

10:00 a.m. Leeds United vs Bournemouth - Star+

10:00 a.m. Nottingham vs Brentford - Star+, ESPN Extra

1:00 a.m. Wolves vs Brighton - Star+

12:30 a.m. Everton vs Leicester City - Star+, ESPN Extra

Partidos de hoy, Serie A

9:00 a.m. Empoli vs Sassuolo - Star+

9:00 a.m. Salernitana vs Cremonese - Star+

12:00 m. Atalanta vs Napoli - Star+, ESPN

2:45 p.m. AC Milan vs Spezia Calcio - Star+



Partidos de hoy, Bundesliga

9:30 a.m. Mainz vs Wolfsburgo - Star+

9:30 a.m. Augsburg vs Eintracht Frankfurt - Star+

9:30 a.m. Borussia Dortmund vs Bochum - Star+, ESPN 2

9:30 a.m. Hoffenheim vs RB Leipzig - Star+

9:30 a.m. Hertha Berlín vs Bayern Munich - Star+

12:30 p.m. Werder Bremen vs Schalke 04 - Star+, ESPN 4

Partidos de hoy, Ligue 1

11:00 a.m. Ajaccio vs Strasbourg - Star+, TV5 Monde

3:00 p.m. Angers vs Lens - Star





Partidos de hoy, Copa FA

7:00 a.m. South Shields vs Forest Green - Star

10:00 a.m. Charlton vs Coalville Town - Star+

Partidos de hoy, Liga Colombiana

4:30 p.m. Águilas Doradas vs América de Cali - RCN Nuestra Tele

7:30 p.m. Medellín vs Deportivo Pasto - RCN Nuestra Tele

Partidos de hoy, Serie B

8:00 a.m. FC Sudtirol vs Cagliari - DirecTV GO, DirecTV Sports

10:15 am. Palermo SSD vs Parma - DirecTV Go, DirecTV Sports