Partidos de hoy, sábado 7 de diciembre del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO LaLiga y Premier League

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Real Madrid vs. Athletic Club por LaLiga. Conoce aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.





Programación de los partidos de hoy, sábado 7 de diciembre del 2024: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, LaLiga – España

08:00 a.m. UD Las Palmas vs. Real Valladolid – Disney+ Premium, ESPN 4

10:15 a.m. Real Betis vs. FC Barcelona – D Sports, DGO

12:30 p.m. Valencia CF vs. Rayo Vallecano – Disney+ Premium, ESPN 2

3:00 p.m. Girona vs. Real Madrid – Disney+ Premium, ESPN

Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra

07:30 a.m. Everton vs. Liverpool – Disney+ Premium, ESPN

10:00 a.m. Aston Villa vs. Southampton – Disney+ Premium

10:00 a.m. Brentford vs. Newcastle – Disney+ Premium, ESPN

10:00 a.m. Crystal Palace vs. Manchester City – Disney+ Premium

12:30 p.m. Manchester United vs. Nottingham Forest – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Serie A – Italia

09:00 a.m. Genoa vs. Torino – Disney+ Premium

12:00 p.m. Juventus vs. Bologna – Disney+ Premium, ESPN

2:45 p.m. AS Roma vs. US Lecce – Disney+ Premium, ESPN 2

Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

09:30 a.m. Bayer Leverkusen vs. St. Pauli – Disney+ Premium

09:30 a.m. Bayern Munich vs. Heidenheim – Disney+ Premium, ESPN 5

09:30 a.m. Eintracht Frankfurt vs. Augsburgo – Disney+ Premium

09:30 a.m. Bochum vs. Werder Bremen – Disney+ Premium

09:30 a.m. Holstein Kiel vs. RB Leipzig – Disney+ Premium

12:30 p.m. Borussia M’gladbach vs. Borussia Dortmund – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Ligue 1- Francia

11:00 a.m. AS Monaco vs. Toulouse – Disney+ Premium, ESPN 4

1:00 p.m. Nice vs Le Havre AC – Disney+ Premium, ESPN 4

3:00 p.m. Angers vs. O. Lyon – Disney+ Premium, TV5 Monde

Partidos de hoy, Copa África Sub 17

04:45 a.m. Botswana vs. Mauricio – FIFA+

04:45 a.m. Namibia vs. Suazilandia – FIFA+

07:45 a.m. Sudáfrica vs. Comora – FIFA+

07:45 a.m. Zambia vs. Zimbabue – FIFA+

Partidos de hoy, Liga de Portugal

1:00 p.m. Benfica vs. Vitória SC – GolTV Play, GolTV

3:30 p.m. FC Famalicao vs. FC Porto – GolTV Play, GolTV

Partidos de hoy, Liga Pro – Ecuador

3:30 p.m. LDU Quito vs. Independiente del Valle – El Canal del Fútbol

Partidos de hoy, MLS – Estados Unidos

4:00 .pm. LA Galaxy vs. New York RB – MLS Season Pass (Apple TV)

Partidos de hoy, Saudi Pro League – Arabia Saudita

12:00 p.m. Al Hilal vs. Al Raed FC – Zapping Sports

12:00 p.m. Al Taawoun FC vs. Al Ahli – Zapping Sports

Partidos de hoy, Liga Profesional – Argentina

3:00 p.m. Lanús vs. Instituto – AFA Play, Fanatiz, TyC Sports

5:00 p.m. Unión Santa Fe vs. Vélez Sarsfield – AFA Play, Fanatiz, Disney+ Premium

7:15 p.m. Central Córdoba vs. Racing Club – AFA Play, Fanatiz, TyC Sports