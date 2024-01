Partidos de hoy, domingo 7 de enero del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO Copa del Rey y FA Cup

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Arsenal vs. Liverpool por la FA Cup. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.





Programación de los partidos de hoy, domingo 7 de enero del 2024: horario y guía de canales

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Partidos de hoy, Serie A – Italia

06:30 a.m. Empoli vs. AC Milan - ESPN, STAR+

09:00 a.m. Torino vs. Nápoli - STAR+, ESPN 2

09:00 a.m. Udinese vs. Lazio - STAR+

12:00 p.m. Salernitana vs. Juventus - STAR+

2:45 p.m. AS Roma vs. Atalanta – STAR+, ESPN





Partidos de hoy, Copa de Francia

08:30 a.m. CA Pontalier vs- O. Lyon – D Sports, DGO

08:30 a.m. US Thionville vs. Marsella – D Sports, DGO

2:45 p.m. US Revel vs. PSG – D Sports, DGO

Partidos de hoy, Copa del Rey - España

06:00 a.m. Amorebieta vs. Celta – D Sports, DGO

06:00 a.m. Burgos CF vs. Amorebieta – D Sports, DGO

10:00 a.m. Racing Ferrol vs. Sevilla FC – D Sports, DGO

10:00 a.m. CD Castellón vs. Osasuna – D Sports, DGO

12:00 p.m. Unionistas vs. Villarreal – D Sports, DGO

1:00 p.m. Eibar vs. Athletic Club – D Sports, DGO

1:00 p.m. FC Cartagena vs. Valencia – D Sports, DGO

3:00 p.m. Málaga vs. Real Sociedad – D Sports, DGO

3:00 p.m. UD Barbastro vs. Barcelona – D Sports, DGO

4:00 p.m. CD Tenerife vs. UD Las Palmas – D Sports, DGO





Partidos de hoy, FA Cup – Inglaterra

09:00 a.m. Manchester City vs. Huddersfield – STAR+, ESPN

09:00 a.m. West Ham vs. Bristol City – STAR+

09:00 a.m. Nottingham Forest vs. Blackpool – STAR+

09:00 a.m. Peterborough vs. Leeds United – STAR+

11:30 a.m. Arsenal vs. Liverpool – STAR+, ESPN

Partidos de hoy, Liga de Portugal

3:30 p.m. FC Famalicao vs. Chaves – GolTV Play, GolTV





Partidos de hoy, Superliga – Turquía

08:00 a.m. Istanbulspor vs. Fenerbahce – STAR+

11:00 a.m. Galatasaray vs. Konyaspor – STAR+

NUESTROS PODCASTS

Las estafas digitales al acecho

La ciberdelincuencia se ha sofisticado en gran medida por el avance tecnológico, estas amenazas informáticas han generado un impacto significativo en las personas a nivel financiero y emocional, debido a las estafas digitales.