Partidos de hoy, domingo 7 de mayo: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga 1, Premier League y Liga Profesional

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Alianza Lima vs. Mannucci por Liga 1 Betsson. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.





Programación de los partidos de hoy, domingo 7 de mayo del 2023: horario y guía de canales





Partidos de hoy, Liga 1 Betsson – Perú

5:30 p.m. César Vallejo vs. Sport Boys – Liga 1 MAX, Liga 1 Play

Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra

10:30 a.m. Newcastle vs. Arsenal – STAR+

1:00 p.m. West Ham vs. Manchester United – STAR+

Partidos de hoy, Serie A – Italia

05:30 a.m. Atalanta vs. Juventus – STAR+, ESPN

08:00 a.m. Torino vs. Monza – STAR+, ESPN 2

11:00 a.m. Nápoli vs. Fiorentina – STAR+, ESPN 2

1:45 p.m. US Lecce vs. Hellas Verona – STAR+

Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

10:30 a.m. Borussia Dortmund vs. Wolfsburgo – STAR+, ESPN

Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

06:00 a.m. Angers vs. AS Monaco – STAR+, ESPN 2

10:05 a.m. O. Lyon vs. Montpellier – STAR+

Partidos de hoy, Campeonato Nacional – Uruguay

08:00 a.m. Liverpool FC vs. Deportivo Maldonado – STAR+

1:00 p.m. La Luz FC vs. Danubio – STAR+

4:00 p.m. Defensor Sporting vs. Nacional – STAR+

6:30 p.m. Montevideo City vs. River Plate M. – STAR+





Partidos de hoy, Eredivisie – Países Bajos

07:30 a.m. Excelsior vs. Feyenoord – STAR+, ESPN





Partidos de hoy, Liga BetPlay – Colombia

2:00 p.m. Pereira vs. DIM Medellín – Fanatiz, RCN

4:10 p.m. Atlético Nacional vs. Boyacá Chico – Fanatiz, RCN





Partidos de hoy, Liga Futve – Venezuela

3:00 p.m. Angostura FC vs. Estudiantes Mérica – GolTV Play

5:15 p.m. Monagas SC vs. Metropolitanos – GolTV Play

7:30 p.m. Puerto Cabello vs. Caracas FC – GolTV Play, STAR+





Partidos de hoy, Liga MX – México

8:06 p.m. Club León vs. Atlético San Luis – Marca Claro (YouTube), Claro Sports

Partidos de hoy, Primeira Liga – Portugal

2:30 p.m. Pacos Ferreira vs. Sporting Club – GolTV Play





Partidos de hoy, Liga Pro – Ecuador

1:00 p.m. Mushuc Runa vs. El Nacional – STAR+, GolTV

3:30 p.m. Cumbayá FC vs. Emelec – STAR+, GolTV

6:00 pm. Barcelona SC vs. Aucas – STAR+, GolTV





Partidos de hoy, MLS – Estados Unidos

3:30 p.m. Seattle Sounders vs. Sporting KC – MLS Season Pass (Apple TV)





Partidos de hoy, Liga Profesional de Fútbol – Argentina

12:00 p.m. Rosario Central vs. Platense – Fanatiz, AFA Play, TyC Sports

3:30 p.m. River Plate vs. Boca Juniors - Fanatiz, AFA Play, STAR+, ESPN

7:00 p.m. Estidiantes LP vs. Vélez Sarsfield - Fanatiz, AFA Play, TyC Sports

7:00 p.m. Tigre vs. Newell’s Old Boys - Fanatiz, AFA Play, STAR+

Partidos de hoy, Serie A – Brasil

09:00 a.m.. América MG vs. Cuiabá – STAR+, Fanatiz, Brasileirao Play

2:00 p.m. Bahía vs. Coritiba – STAR+, Fanatiz, Brasileirao Play

2:00 p.m. Sao Paulo vs. Internacional – STAR+, Fanatiz, Brasileirao Play

2:00 p.m. Athletico Paranaense vs. Flamengo – STAR+, Fanatiz, Brasileirao Play, Globo Internacional

4:30 p.m. Botafogo vs. Atlético Mineiro – STAR+, Fanatiz, Brasileirao Play

4:30 p.m. Goiás vs. Palmeiras – STAR+, Fanatiz, Brasileirao Play

4:30 p.m. Gremio vs. RB Bragantino – STAR+, Fanatiz, Brasileirao Play





