Partidos de hoy, sábado 9 de diciembre: horarios y canales TV para ver EN VIVO Premier League y LaLiga

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Real Madrid vs. Betis por LaLiga. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.





Programación de los partidos de hoy, sábado 9 de deciembre del 2023: horario y guía de canales

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Partidos de hoy, LaLiga EA Sports – España

08:00 a.m. Alavés vs. UD Las Palmas – STAR+, ESPN 3

10:15 a.m. Real Betis vs. Real Madrid – D Sports, DGO

12:30 p.m. Villarreal vs. Real Sociedad – STAR+, ESPN 2

3:00 p.m. Mallorca vs. Sevilla FC – STAR+, ESPN 3

Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra

07:30 a.m. Crystal Palace vs. Liverpool – STAR+, ESPN

10:00 a.m. Manchester United vs. Bournemouth – STAR+

10:00 a.m. Brighton vs. Burnley – STAR+

10:00 a.m. Sheffield United vs. Brentford – STAR+

10:00 a.m. Wolverhampton vs. Nottingham Forest – STAR+, ESPN

12:30 p.m. Aston Villa vs. Arsenal – STAR+, ESPN

Partidos de hoy, Serie A – Italia

09:00 a.m. Hellas Verona vs. Lazio – STAR+, ESPN 3

12:00 p.m. Atalanta vs. AC Milan – STAR+, ESPN 3

2:45 p.m. Inter de Milán vs. Udinese – STAR+





Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania

09:30 a.m. Wolfsburgo vs. Friburgo – STAR+

09:30 a.m. Eintracht Frankfurt vs. Bayern Munich – STAR+, ESPN 2

09:30 a.m. Werder Bremen vs. Augsburgo – STAR+

09:30 a.m. Unión Berlin vs. Borussia M’gladbach – STAR+

09:30 a.m. Heidenheim vs. Darmstadt 98 – STAR+

12:30 p.m. Borussia Dortmund vs. RB Leipzig – STAR+





Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

11:00 a.m. Rennes vs. AS Monaco – STAR+

3:00 p.m. PSG vs. Nantes – STAR+, ESPN

Partidos de hoy, Campeonato Nacional – Uruguay

5:30 p.m. Liverpool FC vs. Peñarol – STAR+





Partidos de hoy, Copa de la Liga Profesional – Argentina

4:00 p.m. Godoy Cruz vs. Platense – Fanatiz, AFA Play, STAR+, ESPN 2

8:00 p.m. River Plate vs. Rosario Central – Fanatiz, AFA Play, STAR+, ESPN

Partidos de hoy, Eredivisie – Países Bajos

12:45 p.m. Ajax vs. Sparta Rotterdam – STAR+, ESPN Extra





Partidos de hoy, Liga Portuguesa

1:00 p.m. Vitória SC vs. Sporting CP – GolTV Play, GolTV

3:30 p.m. FC Porto vs. Casa Pia AC – GolTV Play, GolTV





Partidos de hoy, Primera División – Chile

4:00 p.m. O’Higgins vs. Palestino – TNT





NUESTROS PODCASTS

2023: Un año de fuego cruzado

El año 2023 ha estado marcado por la violencia y el conflicto en diferentes partes del mundo. Estos hechos han afectado la vida de millones de personas, la estabilidad política de las regiones involucradas y la economía global.