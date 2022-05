Partidos de hot, Perú, 1 de mayo 2022 | Fuente: AFP | Fotógrafo: LLUIS GENE

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Alianza Lima vs Carlos Stein por la Liga 1 Betsson. Entérate aquí de toda la información de Premier League, Liga 1 y otras competiciones a nivel internacional.





Programación de los partidos de hoy, domingo 1 de mayo de 2022: horario y guía de canales



Partidos de hoy, Liga 1 - Perú

11:00 a.m. Alianza Atlético vs Ayacucho FC - Gol Perú

1:00 p.m. Atlético Grau vs Universitario - Willax

1:15 p.m. Carlos A. Mannucci vs ADT - Gol Perú

3:30 p.m. Alianza Lima vs Carlos Stein - Gol Perú

6:00 p.m. Sport Huancayo vs César Vallejo - Gol Perú

Partidos de hoy, LaLiga - España

7:00 a.m. Elche vs Osasuna - DirecTV Sports, DirecTV Go

9:15 p.m. Granada CF vs Celta - Star+, ESPN Extra

11:30 a.m. Rayo Vallecano vs Real Sociedad - DirecTV Sports, DirecTV Go

2:00 p.m. FC Barcelona vs Mallorca - Star+, ESPN

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

8:00 a.m. Tottenham vs Leicester City - Star+

8:00 a.m. Everton vs Chelsea - Star+, ESPN

10:30 a.m. West Ham vs Arsenal - STar+, ESPN 3

Partidos de hoy, Ligue 1 - Francia

6:00 a.m. Troyes vs Lille - Star+, ESPN

10:05 a.m. Girodins vs Nice - Star+

1:5 p.m. MArsella vs Lyons - Star+

Partidos de hoy, Serie A - Italia

8:00 a.m AC Milan vs Fiorentina - ESPN 2

11:00 a.m. Udinese vs Inter de Milán - ESPN

Partidos de hoy, Liga MX - México

12:00 m. Unam vs Pachuca - DirecTV Go, Directv sports

4:00 p.m. Atlético Sn Luis vs Santos Laguna - STar+

8:00p.m. León vs Toluca - Claro Sports