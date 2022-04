Alianza Lima vs. Carlos Stein EN VIVO se miden por la fecha 12 del Apertura Liga 1 Betsson 2022 | Fuente: Liga 1

Este domingo 1 de mayo Alianza Lima se medirá ante Carlos Stein por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson 2022. El encuentro será transmitido a través de GOL Perú (14 y 704 de Movistar) y y por RPP Noticias (89.7 FM y 730 AM). Además podrás seguir las incidencias por la sección Deportes en la web de RPP.

El encuentro está pactado para jugarse a partir de las 3:30 pm en el estadio Alejandro Villanueva y, por su parte, los íntimos buscarán seguir con la buena racha que mantienen en el torneo local al hilar res victorias consecutivas ante Universitario de Deportes, UTC y Cantolao en la fecha pasada.

Asimismo, los dirigidos por Carlos Bustos buscarán reponerse de la derrota que tuvieron entre semana a manos de Fortaleza en Brasil por la Copa Libertadores, ya que su siguiente encuentro será ante Colo Colo en Lima el próximo jueves 5 de mayo.

En tanto a lo deportivo, el conjunto blanquiazul no cambiará el once base más allá de jugar ambos torneos a la par. Sin embargo, tendrá cambios en la defensa tras las suspensiones de Christian Ramos y Pablo Míguez. En tal sentido, la línea de cuatro la conformarían Renato Rojas, Jefferson Portales, Yordi Vílchez y Ricardo Lagos, lateral izquierdo que reingresaría al once titular.

Por su parte, Carlos Stein llega de vencer 2-0 a UTC de Cajamarca y se ubica en la parte baja de la tabla al encontrarse en el puesto 16 con ocho unidades, por lo que le urge sumar para poder salir de esa incomoda zona.

Posibles alineaciones:

Alianza Lima: Ángelo Campos; Renato Rojas, Jefferson Portales, Yordi Vílchez, Ricardo Lagos; Josepmir Ballón, Jairo Concha; Edgar Benítez, Pablo Lavandeira, Cristian Benavente; Hernán Barcos.

Carlos Stein: Juan Goyoneche; Andres López, Jean Pierre Mendoza, Jhonny Mena, Felipe Mesones; Josimar Vargas, Josimar Atoche, Oshiro Takeuchi, Maximiliano Freitas, Brandon Palacios y Gabriel Leyes.