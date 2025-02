Partidos de hoy, domingo 16 de febrero del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y Premier League

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Sporting Cristal vs Sport Boys por la Liga1 Te Apuesto. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, domingo 16 de febrero del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Liga 1 - Perú

11:00 a.m. | Sporting Cristal vs Sport Boys - L1 Max, L1 Play

1:15 p.m. | Juan Pablo II vs Sport Huancayo - L1 Max, L1 Play

3:30 p.m. | Deportivo Garcilaso vs Comerciantes Unidos - L1 MAX, L1 Play

Partidos de hoy, LaLiga - España

8:00 a.m. | Espanyol vs Athletic Bilbao - ESPN 2, Disney+

10:15 a.m. | Real Vallodolid vs Sevilla - ESPN 2, Disney+

12:30 p.m. | Mallorca vs Las Palmas - ESPN 2, Disney+

3:00 p.m. | Real Betis vs Real Sociedad - ESPN 2, Disney+

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

9:00 a.m. | Liverpool vs Wolverhampton - ESPN, Disney+

11:30 a.m. | Tottenham vs Manchester United - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Serie A - Italia

6:30 a.m. | Fiorentina vs Como - ESPN, Disney+

9:00 a.m. | Udinese vs Empoli - Disney+

9:00 a.m. | Monza vs Lecce - Disney+

12:00 p.m. | Parma vs Roma - Disney+

2:45 p.m. | Juventus vs Inter - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania

9:30 a.m. | Werder Bremen vs Hoffenheim - ESPN 5, Disney+

11:30 a.m. | Eintracht Frankfurt vs Holstein Kiel - Disney+

1:30 p.m. | Heidenheim vs Mainz - Disney+

Partidos de hoy, Ligue 1 - Francia

9:00 a.m. | Montpellier vs Lyon - Disney+

11:15 a.m. | Stade de Reims vs Angers - Disney+

11:15 a.m. | Lens vs Estrasburgo - Disney+

11:15 a.m. | Le Havre vs Nice - Disney+

2:25 p.m. | Rennes vs Lille - Disney+

Partidos de hoy, Eredivisie - Países Bajos

10:45 a.m. | Ajax vs Heracles - ESPN 4, Disney+

Partidos de hoy, Liga MX - México

8:00 p.m. | Atlético San Luis vs León - Disney+

